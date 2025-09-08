Testirali smo Huawei Pura 80 Ultra: Ako tražite telefon sa najboljim kamerama na svijetu

Najbolji sistem kamera na svijetu, premijum izrada, upadljiv dizajn i Google aplikacije - Huawei Pura 80 Ultra je stigao na naš test.

Izvor: Ilija Baošić

Uprkos problemima, uprkos izazovima, Huawei nastavlja da inovira na polju pametnih telefona, a Huawei Pura 80 Ultra je sljedeći korak u toj filozofiji od koje tehnološki gigant odbija da odustaje.

Novi uređaj nedavno je predstavljen u Srbiji, a u pitanju je tek druga generacija pod imenom Pura, koja je naslijedila izuzetno popularnu P seriju. Iako je ime drugo, ciljevi se nisu promijenili - premijum segment, vrhunska izrada i što bolje kamere. Koliko bolje? Najbolje na svetu - ni manje, ni više.

Pura 80 Ultra donosi unaprijeđen, ali ne i radikalno drugačiji dizajn, bolji ekran, novi Kirin čipset i potpuno drugačiji pristup mobilnoj fotografiji. Sve to smješteno je u uređaj koji jasno poručuje da Huawei i dalje ima šta da kaže u svijetu mobilne tehnologije.

Od inovativnog sistema sa dvostrukim periskopskim modulom, preko ekrana i performansi, pa do unapređene EMUI platforme sa microG podrškom za Google aplikacije - svaka od ovih tačaka zaslužuje posebnu pažnju. A upravo njima ćemo se baviti u ovoj recenziji - hajde da počnemo.

Huawei Pura 80 Ultra: Dizajn

Izvor: Ilija Baošić

Pura 80 Ultra ne donosi drastične promjene u dizajnu. Novi model nedvosmisleno podseća na prethodnika, ali je njegov izgled "dotegnut" i usavršen, uz nekoliko detalja koji ga jasno razlikuju.

Najdominantniji element je veliko trouglasto ostrvo kamera na poleđini, koje je masivnih, ali zaista masivnih dimenzija. Tri modula smještena u kružna polja sa metalnim prstenovima i odmah stavljaju do znanja da je fotografija glavni fokus uređaja. Poleđina je izrađena od stakla i ostavlja premijum utisak.

Izvor: Ilija Baošić

Aluminijumski ram je zaobljen, a poleđina i ekran se prirodno "prelivaju" prema njemu. Prednja strana je prekrivena ekranom zakrivljenim sa sve četiri ivice, baš kao i poleđina. Uprkos težini od 233 grama, ergonomija uređaja je izvanredna, pa sigurno i udobno leži u ruci. Čak je i masivno ostrvo kamera išlo u prilog tome, jer se nalazi tačno iznad mjesta gdje držimo kažiprst, pa smo uvijek imali dodatnu tačku oslonca i mnogo veću kontrolu nad uređajem - čak je i ugao isti.

Zaštitu ekrana obezbjeđuje druga generacija Crystal Armor Kunlun Glass-a, za koju Huawei tvrdi da donosi značajno veću otpornost na ogrebotine i lomove. Kao dodatna mjera, fabrički je zalijepljena i zaštitna folija. Telefon posjeduje IP68/IP69 sertifikat, pa bez problema podnosi kišu, prašinu ili izlaganje jačem mlazu vode.

Raspored elemenata na ramu je klasičan, kakav ste vidjeli na 99% pametnih telefona. Tasteri za kontrolisanje jačine zvuka su na desnom boku, odmah iznad POWER tastera. USB-C port i "fiokica" za SIM kartice su na donjoj polovini, a otvori stereo zvučnika, čiji zvuk je odličan, pozicionirani su na vrhu i dnu. Ono što je posebno zanimljivo je da se IR dioda više ne nalazi na vrhu, ali nije izbačena - samo je smještena između kamera na poleđini.

U pakovanju se, pored punjača i kabla, nalazi i futrola sa teksturom nalik koži, koja je prožeta logom Pura serije. Ona ne samo da dopunjuje estetiku samog uređaja, već i prekriva klizavu staklenu površinu poleđine, pa telefon još sigurnije leži u ruci.

Za razliku od prethodnog modela, Pura 80 Ultra konačno donosi i eSIM podršku. S druge strane, ograničenje i dalje postoji kod beskontaktnog plaćanja - iako NFC radi bez problema, Huawei Wallet i dalje ne omogućava plaćanje karticama, a Google Wallet i dalje ne radi, pa će korisnici zavisiti od mbanking aplikacija svojih banaka.

Huawei Pura 80 Ultra: Ekran

Izvor: Ilija Baošić

Huawei ne umije da pogreši kada je u pitanju ekran - Pura 80 Ultra donosi još jedan premijum panel koji se lako snalazi u svim uslovima.

Na raspolaganju je 6,8-inčni LTPO OLED ekran sa podrškom za prikaz milijardu, koji se osvježava brzinom do 120 Hz, i to prilagodljivo zahvaljujući LTPO tehnologiji. Rezolucija je blago porasla na 1.276 × 2.848 piksela, pa je prikaz sada još oštriji i detaljniji, dok 1440 Hz PWM zatamnjivanje doprinosi udobnijem korišćenju u mraku.

Huawei ističe da ekran sada može da dostigne do 3000 nita osvjetljenja, pa se sadržaj bez problema vidi i na otvorenom, dok u zatvorenim prostorima automatsko podešavanje svjetline obezbjeđuje da prikaz ne zamara oči. Tanki okviri dodatno pojačavaju osjećaj uronjenosti u sadržaj, pa sve izgleda još upečatljivije nego ranije.

Na raspolaganju tri režima osvježavanja - 60 Hz, 120 Hz i dinamički režim, koji sam prilagođava osvježavanje u zavisnosti od sadržaja koji se posmatra. Bez obzira da li je riječ o društvenim mrežama, fotografijama ili video sadržaju, prikaz ostaje fluidan, a ekran prijatan za korišćenje.

Huawei Pura 80 Ultra: Performanse i softver

Izvor: Ilija Baošić

U srcu Huawei Pura 80 Ultra telefona nalazi se čipset koji je Huawei sam napravio - Kirin 9020. Zasnovan je na 7 nm tehnologiji, što ga odmah stavlja u drugačiju poziciju u odnosu na konkurente koji već koriste naprednije proizvodne procese od 3 nm.

U prevodu, ovo nije najefikasniji, a ni najjači čip na tržištu. Po sirovoj snazi se ne može mjeriti sa aktuelnim Snapdragon ili Dimensity modelima, ali se tokom svakodnevnih zadataka to zaista teško primjećuje. Sistem se pokreće brzo, aplikacije rade bez zastajkivanja, a multitasking sa 16 GB RAM-a funkcioniše bez muke. Tek kada se telefon stavi na ozbiljan test, poput sintetičkih testova, grafički zahtjevnih igara ili obrade video snimaka, vidi se da mu ponestaje daha u odnosu na vrh ponude.

Što se softvera tiče, uređaj stiže sa EMUI 15. Sam interfejs zadržava prepoznatljiv izgled, ali u modernijem obliku. Veoma je intuitivan i smatramo da će se lako snaći svako ko prvi put uzima Huawei u ruke. Na raspolaganju je čitav niz korisnih opcija koje olakšavaju upotrebu, ali bez pretjeranog komplikovanja. "Circle to search" AI funkcija nije na raspolaganju, ali ChatGPT i Gemini aplikacije je moguće instalirati bez problema.

Izvor: Ilija Baošić

Iako se telefon i dalje oslanja na HMS i AppGallery, korisnici ne moraju da posežu za kompleksnim trikovima da bi instalirali Google aplikacije. Usavršeni microG sistem omogućava da se, recimo, Google Maps ili YouTube pronađu u AppGallery-ju, nakon čega se instaliraju sve neophodne datoteke za dalje instaliranje Google aplikacija i Android Auto-a, a automatski se instalira i GBox, preko kojeg se čak može pristupiti Google Play prodavnici.

To iskustvo je najbliže "normalnom" korišćenju Google servisa na Huawei uređaju u posljednjih nekoliko godina, ali mali broj aplikacija još uvijek ne radi - Google Wallet je jedna od njih.

Huawei Pura 80 Ultra: Kamere

Izvor: Ilija Baošić

Huawei Pura 80 Ultra nastavlja tradiciju serije u kojoj je kamera uvijek bila centralni dio priče. Ovaj model donosi ne samo najnaprednije rješenje do sada, sa postavkom koja objedinjuje vrhunske senzore i inovativnu optiku, već i kvalitet fotografija koji je iznad svih drugih.

Glavna kamera je rezolucije 50 MP, f/1.6-4.0 otvora blende, a senzor je veličine 1 inč, sa podrškom za dual pixel PDAF i optičku stabilizaciju (OIS). Promenljiv otvor blende omogućava veću kontrolu svjetla, pa su fotografije podjednako impresivne i danju i noću - bogate detaljima, živopisnih boja i sa širokim dinamičkim rasponom.

Međutim, najimpresivniji je sistem periskopskih kamera, koji donosi nešto što do sada nismo viđali - dva različita optička zum nivoa na istom senzoru. Sa rezolucijom od 50 MP, uz OIS i PDAF, ovaj modul mehanički prebacuje između dva sočiva - jedan sa 3,7x optičkim zumom (f/2.4, 83 mm), a drugi sa 9,4x optičkim zumom (f/3.6, 212 mm), mada je u aplikaciji kamere podrazumijevana vrijednost 10x. Ovim pristupom Huawei je omogućio da jedan senzor fizički mijenja optički zum (nekontinuirano), a rezultat je kristalno čist prikaz pri oba optička nivoa i više nego upotrebljive fotografije kada se ide daleko preko 10x.

Treća prateća kamera je ultraširokougaona od 40 MP, sa f/2.2 blendom i autofokusom. Ona daje oštre i detaljne snimke širokih scena, ali može da posluži i za makro fotografije zahvaljujući preciznom fokusu - i to na samo 2 cm udaljenosti od telefona.

Na djelu, kompletan sistem radi impresivno. Glavna kamera donosi besprijekorne rezultate u svim uslovima osvjetljenja, telefoto moduli omogućavaju fotografisanje udaljenih objekata bez kompromisa u kvalitetu, dok ultraširokougaona kamera zaokružuje cijeli paket. Bilo da je riječ o portretu, pejzažu, pokretnom objektu ili sceni u mraku - Pura 80 Ultra uspijeva da uhvati trenutak i isporuči sliku koja djeluje kao da je izašla iz profesionalne opreme.

Huawei Pura 80 Ultra: Baterija i punjenje

Izvor: Ilija Baošić

U unutrašnjosti Huawei Pura 80 Ultra telefona nalazi se baterija kapaciteta 5.170 mAh, koja nudi vrlo pouzdanu autonomiju. Tokom svakodnevne upotrebe telefon je bez problema uspijevao da izdrži cijeo dan intenzivnog rada, a uz nešto umjerenije korišćenje moglo se računati i na dva dana. Naravno, trajanje će zavisiti od navika korisnika, ali je utisak da se baterija drži veoma dobro, čak i uz napredniji ekran i čipset.

Za one kojima je brzina punjenja važna, Huawei je u kutiju ubacio 100 W SuperCharge punjač. Pomoću njega je moguće za svega 15 minuta dopuniti bateriju do oko 50%, dok je za pun kapacitet od 0 do 100% potrebno otprilike 40 minuta. U praksi, to znači da i kada se telefon potpuno isprazni, vrlo brzo može da se vrati u pogon.

Dodatni plus je i podrška za 80 W bežično punjenje, što je prava rijetkost. Tu je i podrška za obrnuto bežično i žično punjenje, pa telefon može da posluži i kao izvor energije za dodatne uređaje poput slušalica ili pametnih satova.

Sve u svemu, Huawei Pura 80 Ultra donosi paket baterije i punjenja koji se bez dileme može nazvati premijum paketom, a sve zahvaljujući kombinaciji dobre autonomije i punjenja koje je među najbržima na tržištu.

Huawei Pura 80 Ultra: Cijena i dostupnost

Izvor: Ilija Baošić

Huawei Pura 80 Ultra je već dostupna i kod nas, i to kod mobilnih operatora u okviru paketa, kao i u slobodnoj prodaji.

Preporučena maloprodajna cijena za Huawei Pura 80 Ultra iznosi oko 1.580 evra. Dostupna je konfiguracija sa 16 GB RAM-a i 512 GB interne memorije, što znači da kupci odmah dobijaju više nego dovoljno memorije i prostora za multitasking i skladištenje.

(MONDO/SmartLife)