Stigla je Google Password Manager aplikacija: Sve vaše lozinke na jednom mjestu - potpuno besplatno

Autor mondo.ba
0

Bez pompe i najave, Google je konačno lansirao aplikaciju za upravljanje lozinkama.

Šta je Google Password Manager aplikacija Izvor: Ilija Baošić

Google Password Manager je godinama bio jedan od najjednostavnijih načina da sve vaše lozinke čuvate na jednom mjestu. Do sada ste mu mogli pristupiti samo kroz Chrome ili preko podešavanja na telefonu, što i nije bilo baš najpraktičnije. Međutim, sada je Google izbacio zvaničnu aplikaciju za Android, pa su vam sve lozinke bukvalno dostupne na jedan dodir.

Zanimljivo je da Google uopšte nije najavio novu aplikaciju, niti je pomenuo tokom nedavnog predstavljanja Pixel 10 telefona.

Aplikacija je potpuno besplatna i vezuje se za vaš Google nalog. U suštini, to je prečica do Google Password Manager-a iz podešavanja telefona, ali čini pretragu i upravljanje lozinkama znatno lakšim i bržim.

Osim automatskog popunjavanja lozinki tamo gdje je potrebno, možete i sami da pretražujete lozinke po servisu, kako biste se ulogovali na drugim uređajima - recimo na računaru, televizoru i slično. Postoji čak i funkcija koja provjerava da li je neka vaša lozinka procurila u hakerskom napadu.

Sve ove godine, mnogi korisnici su koristili menadžere lozinki trećih strana, koji uglavnom funkcionišu uz pretplatu, jer nisu ni znali da Google nudi sopstveno, potpuno besplatno rješenje. Od sada, kad budete tražili menadžere lozinki na Play prodavnici, u rezultatima će se pojavljivati i Google-ovo rešenje - i to besplatno.

Google Password Manager aplikaciju možete preuzeti putem Google Play prodavnice.

(MONDO)

