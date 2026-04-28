Zbogom lozinkama: Stručnjaci pozivaju građane da pređu na novi i sigurniji sistem

Autor Vesna Kerkez
Nacionalni centar za sajber bezbjednost Britanije zvanično je savjetovao napuštanje tradicionalnih lozinki u korist "passkey" tehnologije.

passkey je sigurnija opcija od lozinke na internetu Izvor: Shutterstock

Nacionalni centar za sajber bezbjednost Velike Britanije (NCSC) izdao je novu preporuku koja označava početak kraja za tradicionalne lozinke. Stručnjaci sada savjetuju korisnicima da kao prvi izbor pri prijavi na digitalne usluge koriste "passkey", jer je to sigurnija i jednostavnija alternativa.

Ova promjena dolazi nakon što su prošle godine zvaničnici oklevali sa preporukom zbog tehničkih izazova, ali sada tvrde da je tehnologija dovoljno sazrela.

Džonaton Elison, direktor u NCSC-u, ističe da glavobolje oko pamćenja lozinki više ne moraju da budu dio našeg digitalnog života, jer novi sistem pruža jaču otpornost na moderne pretnje.

Za razliku od klasičnih lozinki koje hakeri mogu lako da ukradu ili pogode, "passkey" koriste biometriju poput otiska prsta ili prepoznavanja lica, ili čak PIN kod samog uređaja. Time se eliminiše rizik od krađe identiteta, a korisničko iskustvo postaje znatno brže.

Ipak, svjesni su da ovaj sistem još uvek nije dostupan na svim sajtovima. Tamo gdje nova opcija ne postoji, stručnjaci i dalje savjetuju korišćenje menadžera lozinki uz dvofaktorsku autentifikaciju.

Britanska vlada je već počela da uvodi ovaj sistem u svoje digitalne servise kao zamenu za SMS verifikaciju, a očekuje se da će tim potezom uštedjeti milione funti godišnje, prenosi Neowin.

Poziv je upućen i svim kompanijama da ovaj metod postave kao podrazumijevanu opciju za svoje korisnike kako bi se ubrzala odbrana od sajber napada.

