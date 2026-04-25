Pazite šta šaljete u porukama: Brisel stavio smajlije pod lupu, a razlog je prilično mračan

Brisel tvrdi da se iza naizgled nevinih smajlija kriju ozbiljne kriminalne radnje i šifrovana prodaja narkotika.

Vjerovali ili ne, vaši omiljeni smajliji našli su se pod lupom Evropske komisije. U novom izvještaju koji se oslanja na Zakon o digitalnim uslugama (DSA), Brisel upozorava da se emodžiji sve češće koriste kao paravan za prodaju droge, oružja i širenje opasnog sadržaja.

Evropska unija ne planira da zabrani smajlije, ali želi da natjera velike platforme da prepoznaju takozvanu "šifrovanu komunikaciju".

Kriminalci, kako se tvrdi, koriste emodžije sa dvostrukim značenjem kako bi zaobišli automatsku moderaciju. Zvanični profil "Digital EU" na mreži X objavio je i listu primjera gdje smajliji poput pahulje, dijamanta, bombone ili braon srca služe kao šifre za prodaju narkotika.

Emojis used as coded language to promote illegal activities online?



Some platforms are now detecting emojis used as code for drug sales.



This is one of the key findings of the first EU-wide report on systemic online risks.



Dive in →https://t.co/oAlxoNdogu#DSAForRealpic.twitter.com/OMq0YyIEF5 — Digital EU (@DigitalEU)April 22, 2026

Šta ovo znači za obične korisnike?

EU poziva društvene mreže da razviju sisteme koji kombinuju vještačku inteligenciju i ljudske moderatore sposobne da razumiju lokalni kontekst i sleng. Cilj je da platforme prepoznaju kada neko koristi emodži da bi prikrio zločin, a ne da automatski brišu svaku vašu poruku.

Ipak, kritičari upozoravaju da bi ovakva "kontekstualna moderacija" mogla da ugrozi slobodu izražavanja. Evropska komisija naglašava da mjere moraju biti proporcionalne, ali ostaje pitanje - kako će algoritam razlikovati da li korisnici zaista šalju smajli ili tajnu poruku?

Vrijeme će pokazati da li je ovo neophodan korak ka bezbjednijem internetu ili početak ere u kojoj ćemo morati da pazimo koji emodži šaljemo u grupni čet.