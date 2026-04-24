Stručnjak upozorava roditelje: "Ako ne pratite dijete sve vrijeme na Robloxu – bolje mu ne dajte da igra"

Nezavisni programer koji radi na Roblox platformi upozorio je da trenutne mjere zaštite nisu dovoljne i poručio roditeljima da djecu moraju nadgledati non-stop ili im potpuno zabraniti igranje, što je ponovo otvorilo debatu o bezbednosti dece u popularnim video-igrama.

Roblox je jedna od najpopularnijih platformi za video-igre u svetu među decom uzrasta od 8 do 12 godina.

U ekskluzivnom intervjuu za BBC Radio 5, programer, koji je želio da ostane anoniman, poručio je da bi roditelji trebalo da nadgledaju svoju djecu na ovoj platformi non-stop, 24 sata dnevno, ili u suprotnom da im uopšte ne dozvole korišćenje Robloxa.

Portparol kompanije Roblox odgovorio je da je bezbjednost korisnika njihov prioritet i da platforma ima napredne filtere i sisteme zaštite koji treba da spriječe štetan sadržaj i neprimjerenu komunikaciju.

Prema podacima iz 2024. godine, Roblox je u prosjeku imao više od 80 miliona aktivnih korisnika dnevno širom svijeta, a oko 40% njih bilo je mlađe od 13 godina.

Programer, pod zaštićenim imenom "Sem", koji nije zaposlen u Robloxu, ali na platformi radi kao nezavisni kreator igara, kontaktirao je BBC nakon što je čuo intervju sa Metom Kaufmanom, glavnim bezbjednosnim službenikom kompanije.

Kaufman je u tom razgovoru, prema riječima Sema, istakao brojne bezbjednosne mjere, uključujući i obaveznu provjeru uzrasta koja je uvedena početkom 2026. godine u Velikoj Britaniji.

"Sem" tvrdi da iz svog iskustva vidi da realna bezbjednost na platformi nije na nivou koji kompanija predstavlja javnosti. On takođe volontira u jednoj organizaciji koja se bavi bezbjednošću na internetu.

Roblox je platforma na kojoj korisnici mogu da kreiraju i igraju igre koje su napravili drugi. Sistem je zasnovan na otvorenom svijetu u kojem igrači mogu međusobno da komuniciraju.

Kreatori igara moraju da označe sadržaj i navedu preporučeni uzrast, koji određuje kome je igra namijenjena.

Svako može da pravi igre i zarađuje od njih kroz oglase ili plaćene pristupe, dok neki učestvuju u zvaničnom programu kreatora koji nagrađuje popularne igre i angažman korisnika.

Kritičari tvrde da platforma ne čini dovoljno da zaštiti djecu i da može izložiti mlade neprikladnom ili nasilnom sadržaju, kao i zloupotrebama.

Programer navodi da je vidio slučajeve gdje su igrači bili navodjeni na komunikaciju van platforme sa nepoznatim osobama, što Roblox formalno zabranjuje.

Takođe je rekao da je uočio igre koje prikazuju nasilne scenarije inspirisane realnim tragedijama, što dodatno izaziva zabrinutost.

Prema njegovim riječima, prijave neprikladnog sadržaja često ne dobijaju adekvatnu reakciju - "možda samo oko 30% prijava bude prihvaćeno".

Na pitanje šta savjetuje roditeljima, on kaže da je najbolja opcija stalni nadzor djece tokom korišćenja platforme, a ako to nije moguće, da im se Roblox u potpunosti ne dozvoli.

Roblox, sa druge strane, tvrdi da aktivno sprovodi mjere zaštite, uključujući filtriranje sadržaja, automatske provjere uzrasta i ograničavanje komunikacije između djece i odraslih.

Kompanija navodi i da stalno unapređuje bezbjednosne sisteme i da reaguje na sve prijave kršenja pravila.

Ipak, zabrinutost oko platforme postoji i u više zemalja.

Neke države su je već zabranile ili ograničile, dok druge razmatraju strožije regulacije korišćenja digitalnih platformi kod djece.

Sve više evropskih zemalja takođe razmatra dodatne mjere zaštite djece na internetu, uključujući vremenska ograničenja i kontrolu pristupa društvenim mrežama i igrama.

(EUpravo zato/rts.rs)