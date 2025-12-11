Potez koji im nije uspio? Australija zabranila mreže mlađima od 16, klinci odmah prešli na nove aplikacije

Kada je Australija blokirala društvene mreže mlađima od 16 godina, činilo se da će klinci morati da smisle novu zabavu. Međutim, samo su prešli na potpuno nove aplikacije koje su preko noći postale hit.

Izvor: Shutterstock

Australija je zabranila društvene mreže za mlađe od 16 godina, a promene u digitalnom prostoru osjetile su se momentalno. TikTok i Instagram morali su da blokiraju naloge tinejdžera ili da rizikuju ogromne kazne, ali milionima mladih nije dugo trebalo da pronađu alternative. U samo nekoliko sati prešli su na potpuno nove platforme koje su niotkuda skočile na vrh najpopularnijih aplikacija.

Ovaj nagli preokret jasno pokazuje koliko su navike mladih korisnika fleksibilne kada im se zatvore vrata velikih platformi.

Australija je ovom merom postala prva demokratija na svetu koja je uvela ovako strogu zabranu društvenih mreža za maloljetnike. Tehnološkim gigantima zaprećene su kazne do 50 miliona australijskih dolara ukoliko ne ispoštuju nova pravila.

Tri nove aplikacije koje su tinejdžeri odmah izabrali

Na samom vrhu liste besplatnih aplikacija sada se nalazi Lemon8, platforma za deljenje fotografija i video-snimaka koja je u vlasništvu ByteDance-a, kompanije koja stoji i iza TikTok-a. Odmah iza nje je Yope, privatna aplikacija namenjena isključivo zatvorenim krugovima prijatelja, dok je među najpreuzimanijima i Coverstar, koji se predstavlja kao “najbezbednija alternativa TikTok-u” za uzrast od 9 do 16 godina.

Sve ove aplikacije bilježe ogroman rast upravo zato što na njih trenutno ne važe ista ograničenja kao na velike društvene mreže. Mlađi korisnici su praktično preko noći prešli na nove platforme kako bi nastavili svakodnevnu komunikaciju, dijeljenje sadržaja i praćenje trendova.

Zabrana je direktno pogodila kompanije kao što su TikTok i Instagram, koje sada moraju da sprovode strogu provjeru uzrasta korisnika. Cilj države je da se smanje negativni efekti društvenih mreža na djecu, posebno kada je riječ o mentalnom zdravlju, bezbjednosti i zavisnosti od ekrana.

Zabrana je pokrenula eksploziju novih platformi

Nagla popularnost alternativnih aplikacija pokazuje da zabrana velikih društvenih mreža ne znači i nestanak digitalnih navika kod djece, već samo njihovo preseljenje na druge platforme. Mali startapi i nove aplikacije sada dobijaju priliku kakvu do sada nisu imali.

Australijski potez već sada pažljivo prate i druge države koje razmatraju uvođenje sličnih ograničenja. Prvi rezultati jasno pokazuju da tržište odmah reaguje i da se digitalni pejzaž menja brže nego što su mnogi očekivali.

Ostaje da se vidi da li će i nove aplikacije uskoro doći pod udar regulative ili će još neko vrijeme ostati “sigurno utočište” za najmlađe korisnike koji su ostali bez TikTok-a i Instagrama.

Izvor: Telegraf Biznis