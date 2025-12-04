logo
Čitaoci reporteri

Počelo blokiranje Instagrama i Facebooka u Australiji: Tinejdžeri mogu da izbrišu ili "zalede" nalog

Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
Pred tinejdžerima je izbor - brisanje naloga ili zamrzavanje dok ne napune 16 godina.

USkoro gašenje mreža djeci u Australiji Izvor: Primakov / Shutterstock.com

Zabrana društvenih mreža za tinejdžere mlađe od 16 godina stupa 10. decembra na snagu u Australiji, a Meta je već sada počela da zaključava stotine hiljada Instagram, Facebook i Threads naloga.

Komesarka za e-bezbjednost Džuli Inman Grant rekla je da je prvobitno bila zabrinuta zbog "grubog" pristupa blokiranju mlađih korisnika, ali je podržala mjeru nakon što su postepene regulatorne promjene pokazale nedovoljnu efikasnost, piše Reuters.

"Došli smo do prekretnice. Naši podaci su valuta koja pokreće ove kompanije, a dizajn platformi sadrži moćne, štetne i obmanjujuće karakteristike protiv kojih se čak i odrasli teško bore. Kakve šanse imaju naša djeca", rekla je ona.

Zakon predvidja kazne do 50 miliona australijskih dolara za nepoštovanje, a platforme poput Meta-e, TikTok-a, Snapchat-a i YouTube-a najavile su da će se pridržavati zabrane.

Oko 96 odsto australijskih tinejdžera mlađih od 16 godina već ima naloge na društvenim mrežama, naveo je eSafety.

Mnoge platforme omogućavaju maloljetnicima da preuzmu svoje podatke, izbrišu nalog ili ga zamrznu do svoje 16. godine.

Inman Grant je dodala da je lobiranje platformi uključivalo i pokušaj uticaja putem američke vlade, koja ju je zamolila da svjedoči pred kongresnim odborom o pitanju slobode govora.

Roditelji u Australiji pozdravljaju zabranu, navodeći da će ona djeci omogućiti više vremena za odmor i druženje sa porodicom.

Izvor: B92

Tagovi

Australija društvene mreže djeca

