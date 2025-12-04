Rusija blokirala popularnu igru: "Loš uticaj na duhovni i moralni razvoj djece"

Roblox je već zabranjen i u Iraku i Turskoj zbog sličnih zabrinutosti.

Rusija je blokirala pristup američkoj platformi za igre Roblox uz obrazloženje da distribuira "ekstremističke materijale i LGBT propagandu".

Najavljujući ovu mjeru zabrane Roskomnadzor, nadzorno telo za komunikacije, saopštilo je da je Roblox"prepun neprikladnih sadržaja koji mogu negativno da utiču na duhovni i moralni razvoj djece", prenosi Reuters.

Zbog zabrinutosti da pedofili i s***ualni predatori iskorišćavaju platformu za zlostavljanje djece, platforma Roblox, koja je u trećem kvartalu ove godine svakodnevno imala u prosjeku 151,5 miliona aktivnih korisnika, zabranjena je u još nekoliko zemalja, uključujući Irak i Tursku.

Kompanija je na svojoj veb stranici objavila da je strogo posvećena bezbjednosti korisnika, uključujući i putem kontrolnih instrumenata vještačke inteligencije, timova za moderiranje preko saradnje sa stručnjacima za sprovođenje zakona i bezbjednost djece.

Roskomnadzor ima dugu istoriju ograničavanja djelovanja zapadnih medija i tehnoloških platformi za koje procijeni da plasiraju sadržaje kojima se krše ruski zakoni.

