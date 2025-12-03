logo
Red Dead Redemption stigao na iOS i Android! Da li vaš telefon može da pokrene igru?

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
Hit vestern igru možete kupiti, ali i igrati besplatno ako ste pretplaćeni na Netflix.

Red Dead Redemption stigao na iOS i Android Izvor: Rockstar Games

Red Dead Redemption zvanično je stigao za Android i iOS. Rockstar Games je otvorio vrata potpuno novoj publici i lansirao jedan od svojih najpoznatijih naslova na pametne telefone i tablete.

I nema trikova. Na raspolaganju je kompletna igra, što uključuje i Undead Nightmare ekspanziju. Drugim riječima, pred mobilnim gejmerima je pun vestern doživljaj u koji su se zaljubili milioni.

Izvor: App Store / Red Dead Redemption

Rockstar je redizajnirao interfejs i prilagodio ga manjim ekranima, uz kontrole na dodir koje u potpunosti eliminišu potrebu za fizičkim tasterima. Naravno, tu je i podrška za kontrolere

Mobilna verzija se može kupiti za 39,99 dolara (App Store), odnosno 4.245 dinara (Google Play), dok Netflix pretplatnici mogu da je preuzmu i igraju bez dodatne nadoknade.

Da li možete da pokrenete Red Dead Redemption?

Ako se pitate da li će vaš Android ili iOS uređaj moći da pokrene Red Dead Redemption, pogledajte minimalne sistemske zahtjeve:

Android telefoni i tableti

  • OS: Android 14 ili noviji
  • Čipset: Snapdragon 888, MediaTek Dimensity 8200, Exynos 1580/2200, Tensor G2 ili bolji
  • RAM: 4 GB RAM ili više
  • Slobodan prostor: 16 GB ili više

iPhone i iPad

  • OS: iOS 18 / iPadOS 18 ili noviji
  • Čipset: A13 Bionic, M1 ili bolji
  • RAM: 3 GB ili više
  • Slobodan prostor: 16 GB ili više
Red Dead Redemption Android i iOS
Izvor: Rockstar Games

