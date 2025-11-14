Valve predstavio Steam Frame: Ne treba vam računar da biste igrali igre, a ni veza putem kabla

Novi VR uređaj koji može da strimuje igre sa računara, ali i da ih pokreće potpuno samostalno zahvaljujući Snapdragon čipu.

Izvor: Valve

Valve je najavio Steam Frame, svoj najnoviji VR uređaj koji funkcioniše drugačije od onoga na šta smo do sada navikli. Pored toga što može da pokreće VR i ne-VR igre, Steam Frame je u stanju da igre radi potpuno samostalno, zahvaljujući Snapdragon procesoru koji se nalazi unutar samog uređaja.

Steam Frame je prije svega VR headset namenjen strimovanju. U uređaju se nalaze dve antene (2,4 / 5 GHz i 6 GHz), dok se u kutiji dobija 6 GHz adapter koji se povezuje na PC, Steam Machine ili Steam Deck, nakon čega se igre strimuju direktno na uređaj. Na ovaj način održavaju se odvojene veze za strimovanje i za povezivanje na Wi-Fi, a sve kako bi se izbjegla zagušenja protoka.

Izvor: Valve

VR naočare imaju dva LCD ekrana rezolucije 2.160 x 2.160 piksela, sa osvježavanjem od 72 do 144Hz. Za strimovanje koristi "foveated" tehnologiju, pa se u visokom kvalitetu prikazuje samo dio ekrana u koji trenutno gledate. Ovo je omogućeno zahvaljujući paru kamera za praćenje očiju unutar uređaja. Sa spoljne strane nalaze se još četiri monohromatske kamere koje prate i kontrolere i sam uređaj u prostoru, a infracrvene LED lampice omogućavaju korišćenje i u uslovima slabog osvjetljenja. Frame ima i ugrađene stereo zvučnike koji poništavaju vibracije jedan drugom.

Steam Frame stiže sa dva kontrolera. Kontroleri imaju klasičan raspored tastera, okidača i analoga, pa rade kako u VR, tako i u ne-VR igrama. U njima se nalaze poboljšane magnetne palice druge generacije, iste kao na novom Steam Controller-u. Svaki kontroler koristi jednu AA bateriju za autonomiju od oko 40 sati.

Izvor: Valve

Najveći adut Steam Frame uređaja je to što je u suštini SteamOS PC. Pokreće ga Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 čip, uz 16GB LPDDR5X memorije, i izbor između 256GB ili 1TB UFS skladišta sa mogućnošću proširenja preko microSD kartice. Tu je i baterija kapaciteta 21,6Wh. Zahvaljujući tome, Steam Frame može da se koristi potpuno samostalno, bez žičnih ili bežičnih veza sa drugim uređajima, i da pokreće igre lokalno. Headset to postiže tako što x86 igre emulira u ARM64 okruženju u realnom vremenu, koristeći emulator pod nazivom Flex. Podržano je i pokretanje "native" Android igara.

Valve takođe planira da vremenom ponudi unapred konvertovane verzije x86 igara, koje će raditi direktno bez emulacije, što bi trebalo da donese bolje performanse.

Baš kao Steam Machine i Steam Controller, Steam Frame će biti dostupan početkom 2026. godine, po (još uvijek) nepoznatoj cijeni.