Gasi se The Sims Mobile: EA objasnio kako će izgledati kraj u 4 koraka

Tokom posljednje 2 sedmice, sve u igri će biti otključano i potpuno besplatno

Izvor: Electronic Arts

Electronic Arts i Firemonkeys tim donijeli su iznenađujuću odluku koja će rastužiti, ali i naljutiti mnoge. The Sims Mobile igra se gasi zauvijek. Poslije sedam godina i više od pedeset ažuriranja, serveri će biti trajno ugašeni 20. januara 2026. godine.

Ova vijest označava kraj igre koja je počela kao ambiciozan projekat Maxis tima iz Redvud Sitija, ali se posljednjih godina borila sa sve manjom podrškom. Firemonkeys studio preuzeo je održavanje igre, ali bez pravih inovacija i sa minimalnim budžetom. Dok je The Sims FreePlay dobijao nova vizuelna unapređenja i stalne događaje, The Sims Mobile je sve češće nudio samo reprize i skupe mikrotransakcije.

Kraj u 4 koraka

Prvi od četiri koraka gašenja igre već je napravljen. Igra je 20. oktobra dobila posljednje ažuriranje koje donosi nekoliko važnih promjena. Od tog trenutka onemogućene su sve kupovine u igri i korišćenje digitalnih valuta, a svi igrači dobili su neograničenu energiju kako bi mogli da završe svoje projekte.

U drugom koraku, The Sims Mobile igra će 21. oktobra u 15.30 časova po našem vremenu biti uklonjena sa Google Play i App Store prodavnica. Oni koji su je ranije preuzeli moći će da nastave igranje do kraja.

Izvor: Electronic Arts

Kao posljednji poklon zajednici, od 6. januara 2026. biće otključani svi predmeti iz "Build Mode" i "Create A Sim" sekcija. Sve što je ranije bilo zaključano, ograničeno nivoima ili se plaćalo, postaće dostupno potpuno besplatno. EA poručuje da želi da igračima pruži priliku da izgrade svoje domove iz snova i dizajniraju Simove bez ikakvih ograničenja prije nego što serveri zauvijek utihnu.

Tačan trenutak kraja zakazan je za 20. januar 2026. u 15.59 časova po našem vremenu, kada će serveri biti ugašeni, a pristup igri onemogućen.

Tim iza igre se u zvaničnom obraćanju zahvalio igračima na podršci i kreativnosti koja je oblikovala zajednicu tokom proteklih godina: "Vaše priče, vaši Simovi i vaše kreacije bile su inspiracija. Ponosni smo što smo to doživjeli sa vama".