Igra koju ćete zavoljeti na prvi pogled: Besplatna avantura u pregledaču, radi i na telefonu!

Izvor Smartlife
0

Upoznajte minijaturnu planetu punu šarma i otkrijte zašto cijeli svijet priča o igri Messenger.

Besplatna igrica Messenger Izvor: Messenger / abeto

Ponekad je za igrukoju biste svima preporučili potrebno jako malo - i to najbolje dokazujeMessenger, jednostavan "open-world" naslov koji potpisuje autor abeto.

U igri preuzimate ulogu lika na stranoj planeti, gdje upoznajete stanovnike i obavljate razne poštanske zadatke. Stil crtanja je prelijep, a ono što je posebno važno - Messenger možete da igrate odmah i potpuno besplatno, direktno iz pregledača. Čak radi i na telefonu.

Planeta je minijaturna, do te mjere da vam za obilaženje treba svega nekoliko minuta. Upravo ta veličina daje igri šarm - brzo ćete upoznati svaki njen detalj, a sve djeluje udobno i živopisno, kao da ste zaista kod kuće.

Da iskustvo ne bude usamljeno, tu je i osnovna multiplayer funkcionalnost. Dok igrate, u svijet ulaze i izlaze drugi igrači iz cijelog svijeta, a komunikacija se svodi na emotikone i zajedničko istraživanje planete.

Ako nas pitate, Messenger je pun pogodak. Isprobajte ga odmah i vi.

(Smartlife/Mondo)

