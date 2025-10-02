Upoznajte minijaturnu planetu punu šarma i otkrijte zašto cijeli svijet priča o igri Messenger.

Izvor: Messenger / abeto

Ponekad je za igrukoju biste svima preporučili potrebno jako malo - i to najbolje dokazujeMessenger, jednostavan "open-world" naslov koji potpisuje autor abeto.

U igri preuzimate ulogu lika na stranoj planeti, gdje upoznajete stanovnike i obavljate razne poštanske zadatke. Stil crtanja je prelijep, a ono što je posebno važno - Messenger možete da igrate odmah i potpuno besplatno, direktno iz pregledača. Čak radi i na telefonu.

Planeta je minijaturna, do te mjere da vam za obilaženje treba svega nekoliko minuta. Upravo ta veličina daje igri šarm - brzo ćete upoznati svaki njen detalj, a sve djeluje udobno i živopisno, kao da ste zaista kod kuće.

Vidi opis Igra koju ćete zavoljeti na prvi pogled: Besplatna avantura u pregledaču, radi i na telefonu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Messenger / abeto Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Messenger / abeto Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Messenger / abeto Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Messenger / abeto Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Messenger / abeto Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Messenger / abeto Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Messenger / abeto Br. slika: 7 7 / 7

Da iskustvo ne bude usamljeno, tu je i osnovna multiplayer funkcionalnost. Dok igrate, u svijet ulaze i izlaze drugi igrači iz cijelog svijeta, a komunikacija se svodi na emotikone i zajedničko istraživanje planete.

Ako nas pitate, Messenger je pun pogodak. Isprobajte ga odmah i vi.

(Smartlife/Mondo)