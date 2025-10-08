Završeno najduže putovanje u istoriji gejminga: Jutjuber nakon skoro 15 godina stigao do kraja Minecraft mapa

Zvuči nemoguće, ali zaista se dogodilo - i to u strimu uživo.

Izvor: YouTube / Far Lands or Bust with KurtJMac

Nakon gotovo 14 i po godina neprekidnog putovanja, jutjuber i strimer Kurt Dž. Mek (Kurt J. Mac) zvanično je stigao do legendarne Far Lands zone u Minecraftu - i time postavio Ginisov rekord za najduže putovanje u istoriji ove igre.

Njegova epska serija "Far Lands or Bust" započela je još u martu 2011. godine, a završila se 4. oktobra 2025. Ono što je počelo kao neobičan izazov, pretvorilo se u digitalnu odiseju - gotovo 15 godina hodanja, snimanja, razgovora sa publikom i prikupljanja sredstava za humanitarne organizacije.

Za one koji ne znaju, Far Lands nisu zvaničan dio Minecraft sveta. U pitanju je greška u kodu koja se pojavljuje na udaljenosti od 12,5 miliona blokova od centra mape, gde se algoritam za generisanje terena "kvari" i stvara ogromne zidove iskrivljenog kamenja i beskrajne rupe.

Iako je Mojang uklonio Far Lands 2014. godine u 1.8 verziji igre, Kurt je nastavio da igra staru beta 1.7.3 verziju, odlučan da završi svoje putovanje u originalno postavljenim uslovima - bez prečica i bez varanja. Hodao je kroz planine, šume i okeane, snimio više od 850 epizoda i pri tome prikupio više od 525.000 dolara u humanitarne svrhe, piše Bajtbox.

Kurt Dž. Mek u strimu uživo stigao da Far Lands zone, poznatije i kao kraj Minecraft mape

Izvor: YouTube / Far Lands or Bust with KurtJMac

Kada je konačno stigao na "kraj svijeta", Minecraft se bukvalno mučio da ga isprati. Teksture su se sporo učitavale, svijet je “lagovao”, a magloviti horizont pretvarao se u čudovišni zid blokova. Nakon nekoliko minuta na obližnjem ostrvu, Kurt je napokon zakoračio u Far Lands - i time zaključio jedno od najdužih gejming putovanja svih vremena.

Iako su neki, poput KilloCrazyMana, do cilja stigli brže, niko nije imao toliko posvećenosti i simbolike kao KurtJMac. Njegovo putovanje ne mjeri se samo u blokovima ili kilometrima - već u upornosti, zajednici i ljubavi prema igri.

A avantura još nije gotova. Na zvaničnom sajtu Far Lands or Bust stoji da ima još mnogo "iskrivljenih predjela i tajni" koje treba istražiti. Možda je stigao na "kraj svijeta", ali za Kurta Minecraft putovanje tek počinje.