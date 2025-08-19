logo
Nikola Jokić igra igrice pred početak Eurobasketa: Isplivao snimak, svi su odmah primijetili jedan bitan detalj

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kom se vidi da Nikola Jokić igra igrice pred Eurobasket. I ne samo to, izabrao je Denver i sebe u igrici.

Nikola Jokić igra igrice, uzeo Denver Izvor: Printscreen/X/Zolllaaa

Nikola Jokić se priprema za Eurobasket tako što igra igrice. Pored treninga i ozbiljnih priprema za početak Evropskog prvenstva, najbolji igrač planete je malo slobodnog vremena iskoristio tako što je igrao popularnu igricu "NBA2k". Pokazao je i da mu to dobro ide.

Nije imao mnogo dileme kada je bio u pitanju izbor tima u ovoj popularnoj igrici, već je izabrao Denver. Igrao je protiv Minesote. Kratak snimak svega toga pojavio se na društvenim mrežama, ali se ne vidi kako je meč završen i da li je odnio pobjedu sa Nagetsima.

Fokusiran je Jokić na završnicu priprema sa "orlovima", ali je uz to saznao i kakav ga raspored čeka u NBA ligi. Denver je to objavio zvanično i čelnici najjače košarkaške lige na svijetu nisu imali previše razumijevanja za Nagetse. Napravili su im veoma težak raspored, pa tako u jednom momentu imaju i sedam uzastopnih gostovanja.

Šta sad čeka Jokića i Srbiju?

Nikola Jokić je glavna zvijezda predstojećeg Evropskog prvenstva (od 27. avgusta do 14. septembra) i Srbija će igrati u Rigi protiv domaćina Letonije, Turske, Češke, Portugala i Estonije. Prvi meč je sa Estoncima.

Dok se čeka početak Eurobasketa, Srbija će odigrati još jednu utakmicu. Biće to ujedno i generalna proba protiv Slovenije u beograskoj Areni u četvrtak od 20 časova. Tamo će "orlovi" igrati protiv Luke Dončića i ekipe i poslije toga 25. avgusta slijedi put u Rigu. Uskoro se očekuje i konačan spisak selektora Svetislava Pešića i izbor 12 igrača koji će predstavljati Srbiju na takmičenju.

