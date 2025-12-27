logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Udovica Dioga Žote sa djecom prvi put na utakmici: Sve je prštalo od emocija u Liverpulu

Udovica Dioga Žote sa djecom prvi put na utakmici: Sve je prštalo od emocija u Liverpulu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Udovica Dioga Žote bila je sa svojom djecom na meču Liverpula i Volvsa i mališani su izašli na teren sa Van Dajkom.

Udovica Dioga Žote sa djecom na meču Liverpula i Volvsa Izvor: Printscreen/Arena Sport

Zbog Dioga Žote sve je prštalo od emocija na "Enfildu". Liverpul i Vulverhempton tamo igraju svoj meč u Premijer ligi i to je prvi susret dva tima za koja je nastupao tragično nastradali portugalski fudbaler. Zato su se klubovi dogovorili da odrade neku vrstu omaža za njega i to na veoma lijep način.

Na meč je došla njegova udovica Rut Kardozo, dok su njegova dva sina Dinis i Duarte bili na ovoj utakmici. Izašli su na teren zajedno sa kapitenom "crvenih" Virdžilom Van Dajkom i bili su na centru terena pred početak utakmice.

Emotivan trenutak na terenu koji će mališani sigurno pamtiti. Inače, u 20. minutu utakmice su navijači oba kluba počeli da aplaudiraju i da skandiraju njegovo ime, on je nosio baš dres sa brojem 20.

Žota je iza sebe ostavio troje djece, pored Dinisa i Duartea ima i ćerku čije ime nije poznato u javnosti.

Diogo Žota je nastradao pred početak sezone kada je sa rođenim bratom Andreom Silvom poginuo u saobraćajnoj nesreći u Španiji. "Lamborgini" koji su vozili sleteo je s puta i zapalio se. Njih dvojica poginuli su na licu mjesta.

Njegova smrt teško je pala svima, kako članovima njegove porodice i najbližima, tako i saigračima i svima u klubu. Zbog svega toga su čelnici kluba odlučili da isplate cijeli ugovor njegovoj familiji, ugovor je važio do 2027. godine i porodica je dobila oko 20 miliona evra.

Pogibija Dijoga Žote
Izvor: DailyMotion/Castile and León Diary

Možda će vas zanimati

Tagovi

Diogo Žota Liverpul Vulverhempton Premijer liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC