Namještaju mu aferu sa Žotinom udovicom: Najbolji prijatelj pokojnog fudbalera pobjesnio!

Poznati fudbaler Al-Hilala Ruben Neves morao je da reaguje zbog objave u jednom portugalskom magazinu. Autori su aludirali na njegovu vezu sa udovicom i pobjesnio je zbog toga.

Izvor: TV Guia/Joaquim Ferreira / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolji prijatelj pokojnog portugalskog fudbalera Dioga Žote, Ruben Neves (28), izričito je demantovao aluziju jednog portugalskog medija da je u emotivnom odnosu sa njegovom udovicom Rute.

Portugalski magazin "TV Guia" objavio je fotografiju na kojoj izgleda kao da se Ruben Neves, inače fudbaler Al-Hilala, ljubi sa udovicom.

Iako u tekstu nije navedeno bilo šta sporno, jer je članak o tome da je blizak sa njom i porodicom pokojnog fudbalera, fotografija pruža neizbježnu aluziju na to da su Ruben Neves i Rute u vezi.

Izvor: TV Guia/Screenshot

Tim povodom, Ruben Neves oglasio se na Instagramu i podijelio objavu koja jasno ukazuje na to koliko je ljut.

"Sa suprugom sam 11 godina, za ovo nemam poštovanje"

Izvor: Carlos Carneiro / Zuma Press / Profimedia

"Dobar dan. Uvijek vjerujem u dobro u ljudima i upozorili su me da nikome ne želim zlo. Osoba koja je stavila ovu fotografiju na naslovnu stranu magazina ne zaslužuje da bude srećna, kao što ni izbor te fotografije nije bio srećan. Ja i moja supruga Debora zajedno smo više od 11 godina, srećni smo i imamo porodicu na koju sam ponosan. Tokom tih 11 godina nikada nisam učestvovao u bilo kakvoj kontroverzi".

"Uradili smo sve što smo mogli da pomognemo Ruet i njenoj porodici, na najbolji način na koji smo mogli. Izbor ove fotografije je nesrećan, kao i osoba koja ju je odabrala i osoba koja je objavila tu fotografiju. Poštujem da svako radi svoj posao. Poštujem da svako želi da radi najbolje što može. Nemam poštovanje za one koji ne poštuju druge".

"I još jednom ću reći - ponosan sam na ženu koju imam, kao i na porodicu koju imam. Ponosni smo zajedno na Rute, zbog snage koju je pokazala i ovde smo za sve što ikad bude potrebno, a ona to zna. hvala vam".

Istetovirao Žotin lik na nozi

Izvor: Joaquim Ferreira / imago sportfotodienst / Profimedia

Ruben Neves i Diogo Žota bili su bliski prijatelji i saigrači iz Portoa, Vulverhemptona i reprezentacije Portugala. Neves je tu privrženost pokazao i tetovažom na nozi, na kojoj je oslikao zagrljaj njih dvojice.

Podsjetimo, Digo Žota stradao je ovog ljeta u teškoj saobraćajnoj nesreći u Španiji, zajedno sa rođenim bratom. Ruben Neves bio je jedan od bliskih prijatelja koji su nosili njegov kovčeg na sahrani u Gondomaru.

La amistad no sabe de distancias.



Rúben Neves viajó de Estados Unidos a Gondomar, Portugal tras el Fluminense vs. Al Hilal para el funeral de su amigo Diogo Jota, e incluso cargo el féretro durante el cortejo fúnebre.pic.twitter.com/sHqsQaKNEO — TNT Sports México (@tntsportsmex)July 5, 2025

(MONDO)