Fudbaleri Čelsija se odrekli bogatstva u korist porodica Dioga Žote i Andrea Silve

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Čelsija odlučili su da dio novca koji su dobili za osvajanje FIFA klupskog Svjetskog prvenstva proslijede porodici Dioga Žote i Andrea Silve...

fudbaleri celsija salju novac porodici dioga zote Izvor: Karl Vallantine / imago sportfotodienst / Profimedia

Rivalitet se zaboravlja kada je nešto mnogo važnije u pitanju, kao što je život. Fudbaleri Čelsija pokazali su to na djelu, gestom koji je oduševio svijet. Odlučili su da uplate novac porodici tragično preminulog Dioga Žote i njegovog rođenog brata Andrea Silve.

Prema informacijama koje je objavio pouzdani list "Atletik" igrači Čelsija su riješili da bonus koji su dobili za osvajanje FIFA Svjetskog klupskog prvenstva podijele sa njihovim porodicama. Oko 15,5 miliona dolara, što je oko 500.000 dolara po igraču.

Zaista nevjerovatan gest i potez o kome bruji planeta. Zaista, svaka čast. Novac koji svakako može da im pomogne u ovim najtežim trenucima u njihovim životima poslije tragedije koja ih je zadesila.

Kako su poginuli Žota i Silva?

Žota se sa rođenim bratom Silvom zaputio u Liverpul kako bi započeo pripreme sa klubom. Nalazili su se u "Lamborginiju" kada su sletjeli sa puta i automobil se zapalio. Poginuli su na teritoriji opštine Palasios de Sanabrija u Španiji i njihova tijela su jedva identifikovali... Pojavile su se informacije da je bila prebrza vožnja i da ih je to koštalo života, ali kamiondžija koji je bio na licu mjesta i koji je prvi prišao zapaljenim kolima tvrdi da je istina drugačija.

"Porodici dajem riječ da oni nisu vozili prebrzo. Mogao sam da vidim jasno i model automobila i boju, vozim ovim putem svakog dana od ponedjeljka do subote, znam da je ovaj put užasan, mračan je. Vidio sam boju kola, sve sam vidio perfektno. Kasnije se nažalost završilo tako kako se završilo", rekao je Hoze Azevedo.

BONUS VIDEO:

Pogibija Dijoga Žote
Izvor: DailyMotion/Castile and León Diary

(MONDO)

Tagovi

Diogo Žota fudbal Liverpul Čelsi

Komentari 0

