Branio za najjači tim Jugoslavije, sa 56 opet na terenu: Njemačka bruji o nekadašnjem golmanu "zmajeva"

Tomislav Piplica i sa 56 godina stao na gol na jednom turniru i pokazao da još može da brani. I to odlično.

Sjajne scene dolaze nam iz Njemačke gdje je sa 56 godina na gol staio Tomislav Piplica. Nekada legendarni bundesligaški golman, jedan od najvoljenijih fudbalera Kotbusa ikada i sada brani i to odlično.

Vidjeli smo ga kako je na jednom turniru u Drezdenu sjajno čuva mrežu svog tima, a pogledajte kako sa 56 godina kao mačka skače i brani svoju mrežu:

Ko je Tomislav Piplica?

Ovaj golman rođen u Bugojnu počeo je u redovima Iskre, zatim je tokom devedesetih branio za NK Zagreb, Istru. Segestu i Samobor. Prešao je 1998. godine u Energi Kotbus i tu proveo 11 godina. Postao je tolika legenda da je njegov oproštaj gledalo 20.000 ljudi.

Ipak najpoznatiji momenat njegove karijere bio je spektakularan autogol. On je 6. aprila 2002. godine na meču sa Borusijom Menhengladah pri vođstvu Kotbusa 3:2 pogrešno procijenio loptu i primio gol.

"Bio sam sto posto siguran da će lopta otići preko prečke. Ali u tom momentu desio se nekakav udar vjetra. Spustio je loptu vertikalno ka golu. Pala je na moju glavu, odbila se i otišla u gol. Svi su mogli da primijete da sam tada i sam bio iznenađen. Na fotografijama i na snimku odmah se vidjelo da nisam izgledao nimalo dobro. Sve to, pogotovo što se to danima vrtilo po svim TV kanalima, nije mi bilo nimalo jednostavno. Ali, desilo se i čovjek mora sa tim da živi", rekao je Piplica.

Nije branio za Hrvatsku zbog frizure

Tomislav Piplica je na kraju bio reprezentativac Bosne i Hercegovine. On je debitovao 2001. godine protiv Austrije, a odigrao je posljednji osmi meč 2002. na prijatejskom meču sa selekcijom SR Jugoslavije. Htio je da brani za Hrvatsku, ali nije jer nije htio da se ošiša!

”Htio je da igram za Hrvatsku, a bio sam i na proširenom spisku sa još dva igrača. Sva trojica smo imali dugu kosu. Tadašnji selektor Ćiro Blažević rekao nam je da ćemo biti pozvani, ali ako se ošišamo. Odmah nakon te izjave sam rekao da, ako sam treneru potreban, dobiće me onakvog kakav jesam. I tako nisam nastupio za Hrvatsku. Inače ostala dva igrača su se ošišala", rekao je Piplica za njemački Kiker.

Bio je dio najvećeg tima Jugoslavije

On je inače bio dio najjačeg tima Jugoslavije ikada - popularnih "Čileanaca". Sa juniorskom selekcijom Jugoslavije osvojio je Svjetsko prvenstvo 1987. godine, mada nije ulazio u igru. Bio je rezerva Dragoju Lekoviću na svim mečevima.

”Bila je to najjača ekipa u kojoj sam igrao i rat nas je zaustavio da osvojimo još trofeja. Imali smo 20 vrhunskih igrača koji su kasnije igrali bitnu ulogu u Ligi šampiona”, rekao je Piplica o timu u kome su igrali Predrag Mijatović, Zvonimir Boban. Robert Jarni, Robert Prosinečki, Davor Šuker, Gordan Petrić, Branko Brnović...

