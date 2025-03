GDJE SI, ČETNIK? Srpski fudbaler otvorio dušu o Tomislavu Piplici: Nikad nisam vidio takvu mržnju!

Defanzivac Vladimir Golemić (33) se poslije 11 godina vratio u srpski fudbal, odnosno u Mladost iz Lučana.

U 33. godini života Vladimir Golemić je otvorio dušu u velikom intervjuu za "Mocart Sport" i otkrio brojne pojedinosti iz svoje fudbalske karijere u kojoj je nastupao za brojne klubove u Švajcarskoj, Italiji, Sloveniji i Njemačkoj.

Upravo je zanimljiva jedna epizoda iz Njemačke, tačnije Energi Kotbusa, gdje je boravio jednu sezonu 2010/11 odigravši 10 mečeva za njemački tim. A tamo je otišao iz Celja, gdje je branio boje slovenačkog tima Šampion.

"Razmišljao sam šta ću kad me je poslije tri dana pozvao (Bojan) Prašnikar i rekao mi da Energi Kotbus traži mladog igrača, sličnog profila kao ja. Završio mi je probu koju sam uspješno odradio i potpisao sam dvogodišnji ugovor. Makar sam ja mislio da je tako", rekao je Golemić.

Međutim, otkrio je da ga u Kotbusu čekaju brojni problemi.

"Ispostavilo se da je ugovor na godinu plus godinu da bi klub iz kojeg sam išao mogao kasnije da traži još novca. Kad je trebalo da mi produže tu drugu godinu, rekli su mi da je im je skuplje da plaćaju moj ugovor i obeštećenje za ovu drugu godinu, nego da uzmu nekog mladog domaćeg igrača. Ispalo je korektno jer su me prije kraja prvenstva pozvali na razgovor i onda sam već znao na čemu sam".

Ipak, ono po čemu će više pamtiti boravak u istočnoj Njemačkoj je ružna epizoda...

"Nije mi bilo lijepo jer sam u klubu imao Tomislava Piplicu (nekadašnji golman BiH, hrvatskog porijekla op. aut.)".

Objasnio je i zašto.

"Uđe u svlačionicu, svi se pozdravljaju, a meni kaže: „O, gdje si, četnik... Vi Srbi jedini slavite izgubljene ratove’. Znate koje su to priče bile... Nikad u karijeri nisam vidio takvu mržnju. Šta ja znam o ratu, kad je bilo i šta je bilo? Rođen sam 1991. godine. Znao sam engleski jezik, ali mi je bila potrebna i pomoć sa njemačkim zbog osiguranja, registracije, administracije... Odem u svlačionicu, a on neće ni riječ da mi prevede. Ne interesuje ga da napravim neku priču ili da mi pomogne da nešto potpišem. A ja ne znam šta potpisujem. Može neko da mi kaže ’daj bubreg’, ja bih potpisao".

Na konstataciju da je Piplica u karijeri igrao zajedno sa Srbima poput Ivice Ilieva, Golemić je odgovorio da je prema njemu bio jako nekorektan.

"Ne znam s kim je igrao, ali baš je ispao nekorektan prema meni. Kad god je imao priliku da mi podapne nogu, on je to i uradio. Da uhvatiš klinca i odmažeš mu... Kasnije je došao jedan Hrvat sa austrijskim pasošem i odmah je za njega sve moglo! Shvatio sam da me 'ne miriše'. Ali ajde što me ne voliš, samo nemoj mi odmažeš. Zato sam i navijao da odem negdje dalje, jer u Kotbusu nisam bio ni srećan, ni ispunjen. Vratio sam se u Sloveniju, odigrao godinu i po dana drugu ligu i onda došao na probu u Lučane", dodao je fudbaler Mladosti.

TO SU GLUPOSTI, MOJ KUM JE SRBIN

Tomislav Piplica odmah je reagovao na optužbe nazvavši ih glupostima u izjavi za zagrebački "24 sata".

"Gluposti. Pa moj je kum Srbin. Imam mnogo prijatelja iz Srbije. Živim godinama u Njemačkoj, svi mi s 'ovih prostora' pomažemo si međusobno. Tog Golemića jedva da se i sjećam. On je nastupao za drugu ekipu Kotbusa",kratko je poručio Piplica, koji je danas trener golmana u njemačkom niželigašu Lokomotivi iz Lajpciga.

Podsjetimo, Piplica je rođen u Bugojnu, počeo je karijeru u tamošnjoj Iskri, a branio je za hrvatske klubove Zagreb, Istru, Segestu i Samobor prije dolaska u Kotbus, gdje je proveo deceniju.

