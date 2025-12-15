Potpuni besmisao Evrolige: Dubai mora da prazni tribine jer dolazi klub iz Izraela

Čudna odluka Evrolige da "kazni" domaćina utakmice Dubai tako što neće moći da igra pred svojim navijačima. Ponovo.

Evroliga je donijela odluku da se utakmica 16. kola između Dubaija i Makabija igra bez prisustva navijača u "Koka-Kola areni". Razlog zvanično nije saopšten, ali je pretpostavka da se radi o preventivnoj odluci zbog potencijalnih problema koji bi mogli da se dogode na tribinama jer igraju klub iz Emirata i Izraela.

Odluka dolazi samo nekoliko dana pošto je Makabi bio domaćin u svojoj hali u Tel Avivu, prvi put poslije dvije godine od početka sukoba na Bliskom istoku, pa se postavlja pitanje kako je ovo pošteno prema Dubaiju i da li se narušava integritet takmičenja.

Prethodno je Dubai, koji je debitant u Evroligi, morao da van svoje dvorane igra i meč protiv drugog izraelskog kluba - Hapoela iz Tel Aviva. Tako je Sarajevo bilo domaćin ove utakmice koja na kraju takođe nije mogla da se igra pred navijačima, iako je tako bilo prvo najavljeno.

Tribine su bile "zaključane" jer su u Bosni i Hercegovini protestovali zbog ove utakmice, tako da je odlučeno da se ipak igra bez prisustva publike.

Takva preventivna odluka doneta je i pred duel u Dubaiju zakazan za 16. decembar u kome će domaćin tražiti poravnanje svog skora. Trenutno je na 7-8, dok je Makabi ostvario dve pobede manje i ima skor 5-10, tako da je jasno da je i njima ovaj meč jako važan jer se opet priča o odlasku Odeda Kataša.







