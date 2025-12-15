logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potpuni besmisao Evrolige: Dubai mora da prazni tribine jer dolazi klub iz Izraela

Potpuni besmisao Evrolige: Dubai mora da prazni tribine jer dolazi klub iz Izraela

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Čudna odluka Evrolige da "kazni" domaćina utakmice Dubai tako što neće moći da igra pred svojim navijačima. Ponovo.

Dubai Makabi bez publike Izvor: Cyril Lestage/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Evroliga je donijela odluku da se utakmica 16. kola između Dubaija i Makabija igra bez prisustva navijača u "Koka-Kola areni". Razlog zvanično nije saopšten, ali je pretpostavka da se radi o preventivnoj odluci zbog potencijalnih problema koji bi mogli da se dogode na tribinama jer igraju klub iz Emirata i Izraela.

Odluka dolazi samo nekoliko dana pošto je Makabi bio domaćin u svojoj hali u Tel Avivu, prvi put poslije dvije godine od početka sukoba na Bliskom istoku, pa se postavlja pitanje kako je ovo pošteno prema Dubaiju i da li se narušava integritet takmičenja.

Prethodno je Dubai, koji je debitant u Evroligi, morao da van svoje dvorane igra i meč protiv drugog izraelskog kluba - Hapoela iz Tel Aviva. Tako je Sarajevo bilo domaćin ove utakmice koja na kraju takođe nije mogla da se igra pred navijačima, iako je tako bilo prvo najavljeno. 

Tribine su bile "zaključane" jer su u Bosni i Hercegovini protestovali zbog ove utakmice, tako da je odlučeno da se ipak igra bez prisustva publike. 

Takva preventivna odluka doneta je i pred duel u Dubaiju zakazan za 16. decembar u kome će domaćin tražiti poravnanje svog skora. Trenutno je na 7-8, dok je Makabi ostvario dve pobede manje i ima skor 5-10, tako da je jasno da je i njima ovaj meč jako važan jer se opet priča o odlasku Odeda Kataša.



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Dubai Makabi Evroliga navijači

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC