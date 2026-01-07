Zaboravljeni fudbaler se vratio u Partizan: Navijači su se trudili da ga zaborave

Vezni fudbaler Leonard Ovusu (28) ponovo na treninzima Partizana, a ide i na pripreme u Tursku.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana počeli su pripreme za novu sezonu i uskoro će se uputiti u Antaliju gdje će odraditi većinu treninga pred nastavak sezone, a trener Nenad Stojaković imaće na raspolaganju i novo lice. Iako ga niko od navijača nije očekivao u crno-bijelom dresu, pripremni period sa Partizanom, po svemu sudeći, odradiće i Leonard Ovusu (28)!

Vezni fudbaler iz Gane završio je pozajmicu u Fredrikstadu, a pošto ima ugovor do kraja 2026. godine on se priključio treninzima Partizana. Biće deo tima i u Turskoj, ali prije toga mora da sredi papire, jer nema potrebnu vizu koja mu omogućava ulazak u zemlju. Jasno je da će Ovusu kasniti nekoliko dana, ali i da će stići u Antaliju koja će biti baza crno-bijelima.

Odlazak na pripreme vjerovatno ne znači ništa u slučaju Ovusua - iako će imati priliku da se nametne Stojakoviću, mnogo je vjerovatnije da će Partizan do kraja januara pokušati da ga proda. Pozajmica u Norveškoj bila je uspješna, Leonard Ovusu je igrao dobro, čak bio i kapiten tima, pa će crno-bijeli to željeti da naplate.

Biće to samo jedan od veoma važnih poslova koje Partizan pravi u januaru. Već je prodan Žoao Grimaldo, zanimljiv dogovor napravljen je i oko Ibrahima Zubairua, a ukoliko Partizan uspije da "izvuče" novac i za Nihada Mujakića biće ovo veoma dobar prelazni rok. Ta četvorica fudbalera nisu bili u planovima kluba, dok je novac neophodan timu iz Humske.

Da ne bi morali da prodaju neke od svojih najboljih igrača ili neke od najvećih talenata koje imaju u klubu, u Partizanu gledaju da se riješe svih fudbalera koji su višak. Ovusu vjerovatno nije posljednji na tom spisku, ali... Neka ostane bar promil šanse da će se tokom priprema nametnuti za drugu šansu u dresu Partizana. Tokom prvog mandata odigrao je 30 mečeva, ali bez konkretnog učinka - uz gorak ukus kod navijača.