Partizan šalje Ibrahima Zubairua u Tursku: Ako se pokaže, milioni stižu u Humsku

Partizan šalje Ibrahima Zubairua u Tursku: Ako se pokaže, milioni stižu u Humsku

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Krilni fudbaler Partizana Ibrahim Zubairu seli se u Tursku, a crno-bijeli bi mogli mnogo da zarade ukoliko se dokaže u drugoj ligi.

Ibrahim Zubairu ide u Tursku Izvor: MN Press/Mladjan Ivanovic/Sportida

Fudbalski klub Partizan ima finansijske probleme, a dio njih mogao bi da riješi odlazak krilnog napadača Ibrahima Zubairua (21)! Potencijalni reprezentativac Gane bio je nadomak transfera u finišu prethodne sezone, ali ga je teška povreda odvojila od terena i samim tim udaljila potencijalne kupce - sada crno-bijeli imaju potpuno drugačiji plan za fudbalera koji je izuzetno uspešno počeo mandat u Humskoj, pa nakon povrede postao epizodista.

Kako prenosi "Mozzart Sport" Ibrahim Zubairu će se preseliti u Tursku, a sa tamošnjim drugoligašem Čorumom dogovorena je pozajmica u trajanju od šest mjeseci. Turski klub će za pozajmicu platiti 200.000 evra, ali bi mnogo više novca u Humsku moglo da stigne ukoliko se ispuni jedan od dva uslova koji su postavljeni u dogovor o pozajmici.

Čorum će za 2.300.000 evra otkupiti krilnog napadača ukoliko u nastavku sezone izbori ulazak u elitni rang turskog fudbala ili ako Ibrahim Zubairu do kraja sezone odigra više od 50 odsto mečeva u novom klubu. Čini se da je to veoma dobar posao za Partizan - ako se ima u vidu da Zubairu nije bio standardan tokom jesenjeg dijela prvenstva, a da je Čorum na šestoj poziciji i ima samo dva boda manje od mjesta koje vodi u baraž.

Tokom jesenjeg dijela prvenstva Ibrahim Zubairu je odigrao osam mečeva za Partizan, ali je na terenu proveo tek 128 minuta i jasno je da klubu neće mnogo nedostajati u prolećnom dijelu sezone. Od povratka na teren nakon teške povrede postigao je samo jedan gol, što nije ni naznaka dobre forme u kojoj je bio prije teškog preloma noge.

Od kako je stigao u Humsku Zubairu ima ukupno 42 meča, 12 postignutih golova i četiri asistencije. Partizan ga je platio pola miliona evra Jedinstvu sa Uba, za koje je odigrao 60 utakmica uz 20 pogodaka i 10 asistencija. Ibrahim Zubairu je bio reprezentativac Gane do 20 i 23 godine.

