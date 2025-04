Nove informacije o povredi Zubairua: Srđan Blagojević utučen govorio o jezivoj sceni iz Kragujevca

Fudbaleri Partizana savladali su Radnički 1923 u Kragujevcu u meču 30. kola Superlige Srbije, a meč je ostao u sjenci jezive povrede Ibrahima Zubairua.

"Nažalost, najveći utisak je negativan, a to je povreda Zubairua. Očekujem informacije, ali mislim da ga čeka hitna operacija, to je neminovno. I to je ono što je obilježilo ovu utakmicu. Pobjeda i tri boda su nešto što nam je malo olakšalo ovu situaciju, ali i dalje smo pod utiskom zbog Zubairua", rekao je Blagojević nakon pobjede svog tima u Kragujevcu.

Srđan Blagojević o povredi Zubairua

Partizan je golovima Jovana Miloševića u 67. i 74. minutu trijumfovao u Kragujevcu i sada Radničkom bježi 18 bodova na tabeli uoči doigravanja u plej-ofu. Partizan je nakon 30. kola na drugom mjestu, dok je Radnički na četvrtoj poziciji odmah iza trećeplasiranog OFK Beograda. Nažalost o pobjedi crno-bijelih malo će se govoriti, već glavna tema biti prelom noge Zubairua. Mladi i talentovani fudbaler iz Gane je završio tekuću sezonu sa 11 postignutih golova i četiri asistencije u dresu crno-bijelih.

