Borac m:tel pokorio Tuzlu! Crveno-plavi trijumfovali nad Slobodom - opstanak je sve bliže!

Banjalučani su uknjižili pobjedu od ogromnog značaja u borbi za opstanak u elitnom bh. rangu.

Rukometaši Borca m:tel ostvarili su u Tuzli pobjedu od ogromnog značaja u borbi za opstanak, savladaši tuzlansku Slobodu rezultatom 28.32 u okviru 23. kola Premijer lige BiH!

Tuzlaci su u sedmom minutu, pogotkom Renata Čajića, stigli do prednosti od tri gola (4:1). U tom periodu, nesavladiv je na golu bio bivši prvotimac Borca m:tel Berin Brkić, koji je "skinuo" pet šuteva crveno-plavima.

Tek u 9. minutu je Borac m:tel preko Krivokapića postigao drugi gol, da bi potom, malo po malo, odbrana Tuzlaka postajala "poroznija". Tako je poslije trećeg gola Marka Lukića gostujući tim u 17. minutu stigao do izjednačenja (8:8), a odmah u narednom minutu i do prvog vođstva.

NAJBOLJI STRIJELCI U ekipi Slobode, devet golova je postigao Renato Čajić, drugi strijelac tima bio je Luka Ivanić sa sedam, dok je Muharem Milkunić uknjižio šest. Kod Borca m:tel, prednjačili su Filip Vujović i Miloš Nježić, koji su po osam puta zatresli mrežu domaće ekipe.

U dva navrata je Borac m:tel imao dva gola prednosti (10:12, 11:13), što je primoralo trenera crveno-crnih Emira Suhonjića da zatraži tajm-aut. Poslije minuta odmora, domaći su vezali tri gola, za novo vođstvo (14:13), ali se na pauzu poslije 30 minuta ipak otišlo u egalu (16:16).

Prvih 15-ak minuta nastavka prošlo je u igri u serijama. Prvo je Borac m:tel, poslije dva vezana gola Vujovića, odmakao prvi put na plus četiri (16:20) u 35. minutu.

Međutim, za samo četiri minuta su domaći izjednačili. Renato Čajić je završio seriju Slobode za 20:20, što je primoralo Trkulju i Božića da zatraže odmor od 60 sekundi.

Urodilo je to plodom jer su gosti za samo nekoliko minuta ponovo stigli do plus četiri (21:25). Sloboda se, međutim, vratila u igru i pogotkom Muhameda Milkunića u 54. minutu prepovila zaostatak (26:28), ali je već u 57. minutu ponovo kasnila četiri gola (26:30), čime su crveno-plavi ovjerili ogroman trijumf u borbi za opstanak.

Do kraja Premijer lige BiH Borac m:tel će još dočekati Izviđač i Krivaju, a između ta dva duela biće gost dobojske Sloge.







