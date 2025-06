Amerikanci još neće u Partizan i Zvezdu: Srušili su Real Madrid u drami, Džanan Musa tragičar

Buran polufinalni meč plej-ofa ACB lige i pobjeda Unikahe za infarkt. I dalje se ne zna ko će u finale.

Izvor: David Ramirez / Zuma Press / Profimedia / EPA-EFE/SERGIO PEREZ

Košarkaši Unikahe smanjili su zaostatak za Real Madridom u polufinalu plej-ofa ACB lige, na 1-2 u seriji. U dramatičnom meču u "Karpenji" u Malagi, Unikaha je pobijedila 86:84 poenima Alberta Dijaza u posljednjoj sekundi sa linije penala.

Tom košu prethodio je pogodak košarkaša Reala Usmana Garube za izjednačenje poslije ofanzivnog skoka, za 84:84. Prije njegovog koša na sedam desetinki do kraja u prodoru je bio Džanan Musa, položio je loptu o tablu, a uz to napravio i nesportski faul, grubo udarivši plejmejkera domaćih Kendrija Perija rukom u lice. Nanio mu je po svemu sudeći ozbiljnu povredu, zbog koje su arbitri pogledali snimak i odmah pokazali slobodna bacanja za domaće, dodijelivši im uz to i loptu, što je i označilo kraj utakmice poslije penala.

Unikaha je veoma skupo platila ovu pobjedu, jer je u toku utakmice ostala bez još dvojice povrijeđenih, krilnog centra Tajsona Pereza koji je povrijedio skočni zglob, kao i centra Jankube Sime, koji je takođe doživio udarac u lice, mada blaži nego Peri.

Karter i Osetkovski blistali

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Potencijalno pojačanje Crvene zvezde, Tajson Karter, postigao je 15 poena u jeku priče o svom transferu na Mali Kalemegdan, dok je navodna želja Partizana, Amerikanac sa njemačkim pasošem Dilan Osetkovski, postigao 21. Unikaha je sa njima na čelu spriječila Real da iskoristi prvu "meč-loptu" za plasman u finale i produžila je seriju na četvrti meč, koji će biti odigran za dva dana, 17. juna.

Među Madriđanima su najefikasniji bili Mario Hezonja sa 18 poena, Džanan Musa sa 15, a po 11 postigli su veterani Fakundo Kampaco, Serhio Ljulj i Valter Tavares.

Sa druge strane, već se zna da je Valensija prvi finalista, jer je rezultatom 3-0 u seriji eliminisala Gran Kanariju.