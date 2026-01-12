logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U srijedu borba za trofej Kupa RS: Borac i Drina igraju u Zvorniku

U srijedu borba za trofej Kupa RS: Borac i Drina igraju u Zvorniku

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

KK Borac Banja Luka i zvornička Drina odlučiće o tome ko osvaja trofej Kupa RS, ali i ko ide na F4 Kupa BiH.

KSRS KS RS Košarkaški savez RS Košarkaški savez Republike Srpske Izvor: Promo/KSRS

Finale Kupa Republike Srpske za košarkaše između KK Borac Banja Luka i zvorničke Drine igraće se u srijedu (14. januar) u Zvorniku.

Pobjednik ovog meča, koji počinje u 18.00 časova, steći će pravo nastupa na završnom turniru Kupa BiH, na kojem će se četiri ekipe, u februaru, nadmetati za trofej.

Podsjetimo, 10. januara u Trebinju trebalo je da bude odigrano finale kup-takmičenja KS RS za košarkašice između Leotara i Mladog Krajišnika. Ovaj meč je, međutim, prolongiran zbog nepovoljnih vremenskih uslova, a novi datum odigravanja biće naknadno određen.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Košarkaški savez RS KK Borac KK Drina Princip

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC