U srijedu borba za trofej Kupa RS: Borac i Drina igraju u Zvorniku

KK Borac Banja Luka i zvornička Drina odlučiće o tome ko osvaja trofej Kupa RS, ali i ko ide na F4 Kupa BiH.

Finale Kupa Republike Srpske za košarkaše između KK Borac Banja Luka i zvorničke Drine igraće se u srijedu (14. januar) u Zvorniku.

Pobjednik ovog meča, koji počinje u 18.00 časova, steći će pravo nastupa na završnom turniru Kupa BiH, na kojem će se četiri ekipe, u februaru, nadmetati za trofej.

Podsjetimo, 10. januara u Trebinju trebalo je da bude odigrano finale kup-takmičenja KS RS za košarkašice između Leotara i Mladog Krajišnika. Ovaj meč je, međutim, prolongiran zbog nepovoljnih vremenskih uslova, a novi datum odigravanja biće naknadno određen.

