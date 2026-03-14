Šampion Njemačke morao da se spašava u Leverkuzenu: Bajern sa devetoricom izvukao remi!

Aktuelni šampion Njemačke bio nadomak drugog poraza u sezoni, ali je ipak osvojio bod u Leverkuzenu.

Izvor: Marcel ter Bals, MTB Photo / Alamy / Profimedia

Poslije pet vezanih trijumfa pobjednički niz Bajerna je prekinut, a učinio je to Bajer iz Leverkuzena koji će žaliti za ispuštenim trijumfom.

Imali su „farmaceuti“ vođstvo, imali su i pogodak za trijumf u sudijskoj nadoknadi, ali je on poništen pa je duel na BajAreni u Leverkuzenu završen bez pobjednik 1:1.

Već poslije šest minuta bilo je jasno da će Bajer učiniti se da stigne do pobjede protiv šampiona i tako zadrži korak sa ekipama koje se bore za plasman u Ligu šampiona.

Aleks Garsija je pogodio za vođstvo domaćina 1:0 i tako najavio dramatičnu utakmicu u Leverkuzenu.

Mogao je Bajern do izjednačenja u 26. minutu, pogodio je upravo bivši igrač Leverkuzena, Džonatan Ta, ali je pogodak poništen zbog prethodnog igranja rukom, a onda je sve zakomplikovao Nikolas Džekson.

Napadač Bajerna koji je na ovom meču dobio prednost u odnosu na Harija Kejna brutalno je startao đonom na Martina Terijea, i to u krugu na centru igrališta i zasluženo dobio crveni karton.

Uprkos igraču manje Bajern je uspio da izjednači sredinom drugog poluvremena preko Luisa Dijaza, a isti igrač nakon toga u razmaku od desetak minuta zaradio je dva žuta kartona i Bajern je ostao samo sa devetoricom na terenu.

Uspjevao je da se odbrani sve do sudijske nadoknade, a onda je Jonas Hofman za veliko slavlje domaćih navijača. Ipak, ono je brzo zaustavljeno pošto se aktivirala VAR soba i pogodak je poništen zbog ofsajda.

Bajern nakon ovog remija ima devet bodva prednosti nad Borusijom Dortmund koja je rutinski odradila posao protiv Augzburga.



