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Srbija pregazila Austriju za prvo mjesto u grupi na SP!

Srbija pregazila Austriju za prvo mjesto u grupi na SP!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Srbija je pobijedila Austriju za prvo mjesto i direktan plasman u četvrtfinale. Kvinsi Digs je htio da se tuče sa srpskim basketašima...

Basket Srbija pobijedila Austriju Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Srbija je pregazila Austriju i obezbijedila prvo mjesto u grupi na Svjetskom prvenstvu u basketu - 21:11. U posljednjem meču dana je pokazala zašto je jedan od favorita za zlato, ostvarila je četvrti trijumf u isto toliko utakmica.

Srpski košarkaši su znatno bolje počeli ovaj meč nego prethodni sa Australijom. Dominirali su, stigli brzo do "+6" (12:6) i onda se dogodio prvi konflikt. Amerikanac u redovima Austrije Kvinsi Digs gurnuo je Nemanju Baraća, htio je da se bije sa njim. Taj konflikt i tenzija koju je stvarao američki košarkaš trajala je do samog kraja. Čak je gurnuo saigrača koji je htio da pruži ruku i da pomogne Strahinji Stojačiću da ustane poslije jednog faula.

Na kraju je zajedno sa saigračima dobio lekciju za pamćenje. Srbi su im održali čas basketa za pobjedu.

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Tagovi

basket Srbija Austrija košarka

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