Srbija je pobijedila Austriju za prvo mjesto i direktan plasman u četvrtfinale. Kvinsi Digs je htio da se tuče sa srpskim basketašima...

Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Srbija je pregazila Austriju i obezbijedila prvo mjesto u grupi na Svjetskom prvenstvu u basketu - 21:11. U posljednjem meču dana je pokazala zašto je jedan od favorita za zlato, ostvarila je četvrti trijumf u isto toliko utakmica.

Srpski košarkaši su znatno bolje počeli ovaj meč nego prethodni sa Australijom. Dominirali su, stigli brzo do "+6" (12:6) i onda se dogodio prvi konflikt. Amerikanac u redovima Austrije Kvinsi Digs gurnuo je Nemanju Baraća, htio je da se bije sa njim. Taj konflikt i tenzija koju je stvarao američki košarkaš trajala je do samog kraja. Čak je gurnuo saigrača koji je htio da pruži ruku i da pomogne Strahinji Stojačiću da ustane poslije jednog faula.

Vidi opis Srbija pregazila Austriju za prvo mjesto u grupi na SP! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Printscreen/Arena sport Premium 5 Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 9 9 / 9 AD

Na kraju je zajedno sa saigračima dobio lekciju za pamćenje. Srbi su im održali čas basketa za pobjedu.

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