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Srbija gazi na Svjetskom prvenstvu: Magija Stojačića i dominacija Nerandžića, slijedi meč za prvo mjesto

Srbija gazi na Svjetskom prvenstvu: Magija Stojačića i dominacija Nerandžića, slijedi meč za prvo mjesto

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Srbija je pobijedila Australiju na Svjetskom prvenstvu 3x3 i protiv Austrije će igrati za prvo mjesto u grupi i direktan plasman u četvrtfinale.

Basketaši Srbije pobijedili Australiju na Svjetskom prvenstvu Izvor: MONDO

Basketaši Srbije upisali su pobjedu protiv Australije (20:16) i zadržali maksimalan učinak sa tri pobjede iz tri meča. Pobijedili su Madagaskar i Španiju i danas igraju još dva meča. Prvi sa Australijom je završen, pa od 21.15 slijedi meč sa Austrijom.

Upravo će pobjednik tog meča da prođe direktno u četvrtfinale, dok će poraženi kroz osminu finala da traži prolaz dalje.

Što se meča sa Australijom tiče Srbija je odlično krenula, Nenad Nerandžić je dominirao, dao je šest od osam prvih poena Srbije (8:3). Međutim, Andrija Milutinović bio je u kontra ritmu, ništa nije mogao da pogodi, promašivao je previše, uveo ekipu u problem i Australija je prišla (16:13). Ipak, onda je uslijedila serija od 4:0 na krilima sjajnog Strahinje Stojačića i pobjeda srpskog tima.

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Srbija basket

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