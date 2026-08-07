Borac je upisao minimalan trijumf protiv Vitebska, ali u redovima bjeloruskog šampiona ističu da ništa još nije gotovo.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Nakon zahtjevnih 90 minuta i minimalnog poraza Vitebska od Borca u Banjaluci (0:1), u taboru bjeloruskog šampiona ostaje žal zbog rano dobijenog crvenog kartona koji je u potpunosti promijenio tok utakmice, ali i optimizam pred revanš meč za sedam dana.

U kratkom obraćanju novinarima po završetku susreta, srpski internacionalac Aleksandar Mesarović ističe da je meč bio izuzetno fizički iscrpljujući.

"Teška utakmica za nas. Mnogo trčanja, ostali smo rano sa igračem manje i bilo je zaista mnogo zadataka na terenu, pogotovo u drugom poluvremenu. Borac je bio uspješniji za taj jedan gol i to je to. Ipak, mislim da nisu bili ništa puno bolji od nas, iako su praktično 45 minuta imali igrača više", poručio je nekadašnji fudbaler Vojvodine, Napretka, niškog Radničkog…

Vidi opis Srbin iz redova Vitebska o porazu od Borca: Crveni karton nas je poremetio, ali ide revanš - ništa još nije gotovo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 19 / 19

Iako je Borac važio za favorita na svom terenu, u taboru protivnika ističu da ih taktička postavka Banjalučana nije iznenadila, jer su dobro znali o kakvoj se ekipi radi.

"Znali smo da su veoma iskusna ekipa. Prije godinu dana igrali su grupnu fazu Konferencijske lige, dugo su zajedno i igraju dobar fudbal, kako taktički tako i trkački. Bili smo spremni na sve opcije, ali nas je taj rani crveni karton zaista iznenadio i poremetio nam planove."

Uprkos porazu i golu zaostatka, ništa još uvijek nije rešeno, a konačan putnik u narednu fazu biće poznat nakon revanša u Mađarskoj za sedam dana.

"Vidjećemo šta će biti za sedam dana, sve ostaje otvoreno. Moram pohvaliti i sjajan ambijent – atmosfera na stadionu je bila odlična, iskreno, falilo nam je ovako nešto", dodao je Mesarović, čiji tim u drugom meču neće moći da računa na podršku s tribina jer će duel na neutralnom terenu, u mađarskom gradiću Mezokevešd, biti igran bez prisustva publike.