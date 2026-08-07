Borac je upisao minimalan trijumf protiv Vitebska, ali u redovima bjeloruskog šampiona ističu da ništa još nije gotovo.
Nakon zahtjevnih 90 minuta i minimalnog poraza Vitebska od Borca u Banjaluci (0:1), u taboru bjeloruskog šampiona ostaje žal zbog rano dobijenog crvenog kartona koji je u potpunosti promijenio tok utakmice, ali i optimizam pred revanš meč za sedam dana.
U kratkom obraćanju novinarima po završetku susreta, srpski internacionalac Aleksandar Mesarović ističe da je meč bio izuzetno fizički iscrpljujući.
"Teška utakmica za nas. Mnogo trčanja, ostali smo rano sa igračem manje i bilo je zaista mnogo zadataka na terenu, pogotovo u drugom poluvremenu. Borac je bio uspješniji za taj jedan gol i to je to. Ipak, mislim da nisu bili ništa puno bolji od nas, iako su praktično 45 minuta imali igrača više", poručio je nekadašnji fudbaler Vojvodine, Napretka, niškog Radničkog…
Srbin iz redova Vitebska o porazu od Borca: Crveni karton nas je poremetio, ali ide revanš - ništa još nije gotovo
Iako je Borac važio za favorita na svom terenu, u taboru protivnika ističu da ih taktička postavka Banjalučana nije iznenadila, jer su dobro znali o kakvoj se ekipi radi.
"Znali smo da su veoma iskusna ekipa. Prije godinu dana igrali su grupnu fazu Konferencijske lige, dugo su zajedno i igraju dobar fudbal, kako taktički tako i trkački. Bili smo spremni na sve opcije, ali nas je taj rani crveni karton zaista iznenadio i poremetio nam planove."
Uprkos porazu i golu zaostatka, ništa još uvijek nije rešeno, a konačan putnik u narednu fazu biće poznat nakon revanša u Mađarskoj za sedam dana.
"Vidjećemo šta će biti za sedam dana, sve ostaje otvoreno. Moram pohvaliti i sjajan ambijent – atmosfera na stadionu je bila odlična, iskreno, falilo nam je ovako nešto", dodao je Mesarović, čiji tim u drugom meču neće moći da računa na podršku s tribina jer će duel na neutralnom terenu, u mađarskom gradiću Mezokevešd, biti igran bez prisustva publike.