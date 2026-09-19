Zrinjski je gazda Mostara: Nemanja Bilbija načeo, Antonio Ivančić dokusurio Velež!

Lider na tabeli, Zrinjski ugostio je gradskog rivala Velež i zabilježio sigurnu pobjedu u osmom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine, nakon koje je pobjegao banjalučkom Borcu na pet bodova prednosti.

Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski

Zrinjski je nesumnjivi gazda Mostara!

Izabranici Simona Rožmana su u mostarskom derbiju rutinski savladali Velež i stigli do sedme ovosezonske pobjede za pet bodova prednosti u odnosu na Borca iz Banjaluke, koji u nedjelju gostuje u Širokom Brijegu.

ZRINJSKI - VELEŽ 2:0 (1:0)

"Plemići" su od samog početka jurnuli prema golu Veleža, što je rezultiralo prečkom Hrvoja Barišića u osmom minutu, a i vođstvom tri minuta kasnije nakon kornera.

Centrirao je Antonio Ivančić u kazneni prostor a loptu je iz prve uhvatio kapiten Zrinjskog Nemanja Bilbija i smjestio je u mrežu golmana Farisa Ribića - 1:0.

Uslijedila je potom i njegova poznata proslava u kojoj simulira ispijanje kafe.

Gosti iz Vrapčića oslobodili su se pritiska sredinom prvog dijela i uputili su prvi šut prema golu Zvonimira Šubarića u 25. minutu.

Tačnije s nekih 25 metara je šutirao Kenan Đuliman, ali visoko iznad prečke. Najopasniju akciju pred golom Zrinjskog, Velež je izveo u 42. minutu kada je Mahir Rahimić za malo zakasnio na centaršut Nine Stojanovića.

U drugom poluvremenu su domaći riješili utakmicu u 59. minutu i to bombom Antonija Ivančića, koji je na asistenciju Viktora Grbića pogodio malu mrežu Veleža iskosa sa 20-ak metara - 2:0.

Velež je u 73. minutu opasno priprijetio, tačnije Naid Duranović, koji je gađao dalji ugao, ali odlično je reagovao golman Zrinjskog i odbranio njegov udarac.

Do kraja je pobjeda Zrinjskog mogla da bude i ubjedljivija za produbljenje problema Veleža u aktuelnoj sezoni prvenstva.

"Rođeni" nisu dobro počeli sezonu, što je rezultiralo promjenom trenera - umjesto Ibre Rahimića imenovan je Damir Milanović, koji danas nije debitovao na klupi Veleža. Inače, bio je ovo peti u sezoni za "rođene" i pretposljednje mjesto na tabeli, pa će im predstojeća reprezentativna pauza dobro doći da konsoliduju redove pred nastavak šampionata BiH.

ZRINJSKI: Šubarić, Abramović, Barišić, Stapić, Grbić, Ivančić, Savić, Ćuže, Lagumdžija, Ilić i Bilbija. Trener: Simon Rožman

VELEŽ: Ribić, Abdalah, Bešagić, Duranović, Hrkać, Mešić, Omerović, Rahimić, Salčin, Stojanović, Đuliman. Trener: Damir Milanović







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(MONDO)