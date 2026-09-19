Savić o kiksu Vojvodine: Pokazali smo sve gdje smo slabi

Trener Vojvodine Marko Savić analizirao je loš nastup tima u remiju protiv IMT-a, ističući nedostatak energije i borbenosti.

Izvor: Instagram/fk_vojvodina

Trener Vojvodine Marko Savić govorio je o lošem nastupu svog tima i ispoljenim problemima u kiksu protiv IMT-a u Novom Sadu (1:1).

"Mislim da smo dobro otvorili utakmicu, dali smo gol i imali još neke dobre situacije. Dobro smo i otvorili drugo poluvrijeme, ali to između nije bilo dobro. Kad se IMT nametnuo, kao da smo se predali i da nismo bili spremni za borbu. Da su oni faktor i dobra ekipa, u jednom momentu to nije izgledalo najbolje. Nismo imali mehanizme da se vratimo, performans određenih igrača nije bio na očekivanom nivou za sve nas, ali generalno - utakmica je pokazala gdje su nam problemi i gdje smo slabi. To gdje smo slabi iznijeli smo na teren i vidjelo se, a mane treba sakrivati. Te naše vrline smo samo na momente pokazivali", rekao je poslije meča trener Voše Marko Savić.

Šta je nedostajalo njegovoj ekipi?

"Osim tih prvih 10-15 minuta, falila nam je energija, duel igra, osvajanje lopti koje su 50-50, onda i kada je dobijemo nismo bili mirni. I kada smo došli do posjeda nismo bili mirni, mnogo promašenih pasova smo imali, posebno u drugom poluvremenu i onda uđemo u nervozu, ne možemo da instaliramo to što mi hoćemo. Generalno to je presudilo da momentum ode na njihovu stranu", istakao je Savić.

On smatra da će pauza biti od velikog značaja.

"Bez obzira na ovu utakmicu, pauza dolazi, imaćemo tri nedjelje, dosta prijateljskih utakmica i treninga, što nam fali, tako da nam dobro dolazi pauza", zaključio je Savić.

Vojvodina nakon reprezentativne pauze gostuje Radničkom u Nišu, a taj meč na programu je 10. oktobra.