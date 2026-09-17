Marko Savić: "Vidio sam šta nije bilo dobro protiv Partizana, nismo ni na 50 odsto"

Trener Vojvodine Marko Savić oglasio se pred meč u Superligi i objasnio zašto je imao onakvu izjavu poslije pobjede protiv Partizana.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Vojvodina želi da nastavi pobjednički niz. Šef stručnog štaba Marko Savić i vezista Ifet Đakovac obratili su se medijima pred meč protiv IMT-a koji se igra u subotu (17 časova). Ulaz na utakmicu je slobodan.

"Očekuje nas zahtjevna utakmica, kao i uvijek prva sledeća poslije derbija. IMT je poletna i mlada i talentovana ekipa, željna da se takmiči i biće jako izazovno. Meč dolazi pred reprezentativnu pauzu i imamo obavezu da pokažemo visok nivo želje i htjenja i takmičarskog duha. Očekujemo i podršku navijača i da im se odužimo uvjerljivom i kvalitetnom partijom", poručio je Savić.

Sa dosta poštovanja je o narednom rivalu pričao i fudbaler Vojvodine Đakovac.

"IMT je dobra ekipa, ali mi gledamo sebe i da nametnemo naš ritam od prvog minuta. Radimo naporno tokom čitave sedmice, analizirali smo rivala i ako budemo ispunili zahtjeve koji se od nas traže, siguran sam da ćemo ostvariti pozitivan rezultat", naglasio je Đakovac.

Poslije trijumfa protiv Partizana je Savić istakao da ima dosta stvari u igri koje moraju da se poprave.

"Kada sam pogledao utakmicu još više sam stekao utisak da imamo mnogo stvari koje možemo da korigujemo. Uvijek volim da gledam meč i da onda vidim šta to nije bilo dobro i da to ispravimo, to mi je posao. Dao sam poslije utakmice kompliment igračima i stojim iza toga. Vidio sam koliko su individualno napravili jako dobar performans, jer je Partizan takođe individualno jak. Morali smo da odgovorimo u duelima jedan na jedan trebalo je da budemo bolji od njih, a to nije lako. Timski nismo ni na 50% što bi trebalo da budemo. S druge strane, da podvučem da smo rezultatski jako dobri, a druga strana medalje je da više treba da kontrolišem utakmicu. Ako se sjećate, vodili smo 2:0, pa je Kojzek na 2:1 imao onu šansu koju je Roske odbranio, takva odbrana desi se jednom od 100, Partizan da se tu vratio, ne znamo kako bi se ta utakmica završila. Generalni utisak je da smo u drugom poluvremenu mogli mnogo bolje. Mogli smo i u prvom, ali nije ni normalno da u septembru budemo na 100 odsto", rekao je Savić i dodao da suspenzija Dejana Zukića neće biti problem jer ima veliki fond kvalitetnih igrača.

"Sukačev i Nikolić - velika čast"

Naglasio je šef struke Voše da će predstojeću reprezentativnu pauzu da iskoristi i da se ekipa malo oporavi od velikog broja mečeva i da će se potruditi da ne bude pada forme. A, posebna tema bio je poziv Petra Sukačeva i Lazara Nikolića u reprezentaciju Srbije.

"Reprezentacija je čast i privilegija i da se vrate kao mnogo bolji i ljudi i igrači. Ne bi smjelo da ih ometa, već da ih učini boljim. Prošle godine sam rekao za igrače koji su prošle sezone išli u Meksiko, nisu imali pauzu, pa su se vratili, pa je brzo počela Evropa. Reprezentacija je čast i privilegija i sigurno da će da porastu još više", istakao je Savić i dodao da mu je mnogo drago što je Stefan Stanisavljević ozdravio pošto pola godine nije trenirao sa ekipom.

Na kraju je upitan i za prošlosezonske rezultate i poraz na "Karađorđu" od ekipe IMT-a poslije pobjede protiv Zvezde u derbiju.

"To je sve što je bilo i prošlo, ja sam rekao da je IMT nezgodna i takmičarska ekipa, ali nismo ni mi najzgodniji. Imamo obavezu da pred našim navijačima i u ovom momentu da pokažemo koliko smo profesionalni i koliko želimo da istrajemo i da budemo tu gdje mi sami želimo da budemo", zaključio je Savić.

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