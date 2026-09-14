Vojvodina je pokazala snagu protiv Partizana, sada više nema argument da takva ne bude stalno i da ne "napadne" Zvezdu u borbi za titulu. Da li će zaista uspjeti da preuzmu ulogu izazivača?

Izvor: Dušan Milenković/ATA images

Prošle sezone trku za drugo mjesto u Srbiji odlučio je foto-finiš, a ove sve djeluje jasno od starta - Vojvodina je bolja od Partizana. Ekipa Marka Savića je pobjedom u Humskoj odmakla crno-bijelima nevjerovatnih 14 bodova na tabeli i sada je druga sa 21 bodom, dok je Partizan pretposljednji sa sedam i odigranom utakmicom manje.

Nikad viđena i teško shvatljiva slika ogolila je sa jedne strane Partizanovu noćnu moru od sezone, koja više nije vijest, a sa druge je i pokazala da je sazrelo da Vojvodina zaista napravi iskorak. Ako ne da se direktno "pobije" sa Zvezdom za titulu, onda da do kraja preuzme od crno-bijelih ulogu najvećeg izazivača šampiona. Ilićev Partizan nije u stanju za to i trenutno ne nazire se da će to postati.

Vidi opis Vojvodina više nema izgovor: Partizan je sad daleko iza nje, na redu je napad na Zvezdu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

U nedjelju, na najvećem testu od dolaska Marka Savića, Vojvodina je pobijedila Partizan u Humskoj u dramatičnijoj završnici nego što bi njen trener to htio, ali uz golove i momente koji su pokazali apsolutni kvalitet Dejana Zukića i saigrača, kao i njihovo uvjerenje da zaista jesu bolji od crno-bijelih.

Sezona je još mlada za veće i dublje zaključke, ali mir sa kojim je Vojvodina u Humskoj stvarala šanse i postizala golove pokazuje da i sama zna da je sada "Broj 2".

"Lale" su i prethodnih godina (i decenija) imali faze velikog uzleta, nije prvi put da se priča o njima kao o konkurentu Zvezdi ili Partizanu za vrh, ali je već jesen pokazivala da su te visine prevelike za tim iz Novog Sada. Lazar Ranđelović je poslije pobjede protiv Partizana glasno rekao da je sada situacija drugačija: "To je ta Vojvodina, to je velika želja i pobjednički mentalitet, koji nismo imali do prošle sezone i ove smo napravili još veći napredak. Do posljednjeg trenutka smo se borili, želimo da napravimo nešto veliko i zato smo tu".

Šta je to "veliko" što u Vojvodini izgovaraju glasno ili još nikako? Jasno je - napad na titulu protiv Zvezde koja se sedmicama traži pod Rijerom, ali uspjeva da osvaja bodove i da čuva vrh pred naletom Novosađana.

I neće proći mnogo, a šampion i vicešampion srešće se ponovo, već za šest kola. Do tada će Voša imati takođe imperativ da pobjeđuje i vidjećemo da li je ove sezone zaista u stanju da ga nosi iz runde u rundu. To je naredni izazov za nju, jer je u Humskoj pokazala da zna da igra fudbal i da pobjeđuje.

Do tog 7. novembra i derbija protiv Zvezde na "Karađorđu", Vojvodina će igrati protiv IMT-a kod kuće, Radničkog iz Niša, Radničkog 1923, Mladosti iz Lučana i OFK Beograda.