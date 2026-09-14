Zašto Angelina Topić nije dobila medalju na Svjetskom prvenstvu?

Angelina Topić završila je kao treća na Ultimativnom svjetskom prvenstvu u Budimpešti, ali nije dobila medalju zbog novog pravila.

Izvor: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Angelina Topić napravila je veliki uspjeh i osvojila treće mjesto na Ultimativnom Svetskom prvenstvu u atletici. U pitanju je novoformirano takmičenje na kom su važila posebna pravila. Tako je srpska atletičarka na kraju ostala bez bronzane medalje. Tačnije - nije je dobila.

Nije u pitanju ništa direktno protiv nje niti nešto slično. Jednostavno, pravila su drugačija na ovom takmičenju. Nagradu dobija samo osoba koja osvoji prvo mjesto. I to najboljima nije pripala zlatna medalja već poseban pehar. Nije bilo ni srebra ni bronze.

Angelina sa još tri rivalke nije uspjela da preskoči 191 centimetar u najjačoj konkurenciji. Titula je otišla Jaroslavi Mahučik koja je preskočila 195 centimetara. Između njih je Elenor Paterson.

Rekordna zarada za Angelinu Topić

Nije promjena pravila bila jedina novost na ovom Ultimativnom Svjetskom prvenstvu. Uz to je nagradni fond bio najveći u istoriji, ukupno je iznosio čak 10 miliona dolara.

Tako je Angelina za treće mjesto zaradila 40.000 dolara što je takođe rekordni iznos. Veliki uspjeh za mladu srpsku atletičarku koja je u isto vreme i sadašnjost i budućnost srpske atletike.