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Đoković drži pet rekorda u Šangaju, ali ide po najveći: Rodžer Federer "na konopcima"

Đoković drži pet rekorda u Šangaju, ali ide po najveći: Rodžer Federer "na konopcima"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srpski as Novak Đoković će pojuriti nove rekorde na mjestu gdje je najuspješniji.

Đoković drži pet rekorda u Šangaju Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković poslije osvajanja sedme titule u Pekingu, pokušaće da ispiše novu istoriju na Mastersu u Šangaju. Srpski as jednostavno obožava da igra u Kini, pa bi mogao da iskoristi "zalet" i izjednači jedan od najvećih rekorda koji drži Rodžer Federer.

Švajcarac je drugi na vječnoj listi sa osvojene 103 ATP titule, dok je Đoković trenutno na 102. Na čelu se osamio legendarni Džimi Konors sa 109 titula. Pored ovog izazova, Đoković bi mogao da "podeblja" sopstvene rekorde, koji su i više nego impresivni u Šangaju.

Koje rekorde drži Đoković u Šangaju?

Srpski as je najtrofejniji teniser na ovom turniru sa četiri titule. Osvajao ih je 2012, 2013, 2015. i 2018. godine. Takođe, odigrao je najviše finala i ima dvije uzastopne titule, što je rekord koji drži zajedno sa Endijem Marijem.

Dalje, ima najviše odigranih mečeva (50), najviše pobjeda (43) i najveći procenat pobjeda (86%).

  • Najviše titula - 4
  • Najviše finala - 5
  • Najviše uzastopnih titula - 2
  • Najviše odigranih mečeva - 50
  • Najviše pobjeda - 43

Žrijeb za Šangaj

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Srpski as je dobio jako težak žrijeb, ali nema razloga da ne vjerujemo da je trenutno u usponu forme. Protiv Zvereva je odigrao jedan od najboljih mečeva ove godine, dok ga je u polufinalu i finalu Pekinga pogledala "sreća".

1. kolo - slobodan
2. kolo - Hurkač
3. kolo - Muzeti
4. kolo - Tijafo/Fokina
četvrtfinale - Šelton/Mešnik
polufinale - Zverev
finale: Alkaraz

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Novak Đoković Tenis

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