Nakon sjajne evroligaške večeri i pobjeda Partizana i Crvene zvezde vidjeli smo sudar mišljenja Vlade Đurovića i Nikole Lončara.

Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Vidjeli smo duplu pobjedu srpskih timova u Evroligi. Crvena zvezda je savladala Barselonu poslije produžetka, a takođe nakon produžetka je ekipa Partizana savladala Bešiktaš. Nakon toga u studiju "Arene sport" pričalo se o oba meča, a vidjeli smo i mali sudar Vlade Đurovića i Nikole Lončara.

"Na tri strane sam bilježio, ali kako o tome da pričam poslije pobjede. Velika pobjeda, toliko važna, četiri gostovanja, pogledajte rivale koji su bili - Olimpijakos, Real Madrid, Armani i Barselona. I doneseš dvije pobjede", počeo je Vlade Đurović, a onda ga je prekinula konferencija za medije.

Šta su rekli Lončar i Đurović?

Vidi opis Sukob Lončara i Đurovića: "Zašto sad Partizan, kada pričate o Zvezdi? Partizan sa tim nema veze!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Nakon konferencija za medije Dušana Alimpijevića i Đoana Penjaroje ponovo se uključio Vlade Đurović. Ipak, neke njegove opaske nisu se svidjele Nikoli Lončaru koji je reagovao.