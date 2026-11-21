Nakon sjajne evroligaške večeri i pobjeda Partizana i Crvene zvezde vidjeli smo sudar mišljenja Vlade Đurovića i Nikole Lončara.
Vidjeli smo duplu pobjedu srpskih timova u Evroligi. Crvena zvezda je savladala Barselonu poslije produžetka, a takođe nakon produžetka je ekipa Partizana savladala Bešiktaš. Nakon toga u studiju "Arene sport" pričalo se o oba meča, a vidjeli smo i mali sudar Vlade Đurovića i Nikole Lončara.
"Na tri strane sam bilježio, ali kako o tome da pričam poslije pobjede. Velika pobjeda, toliko važna, četiri gostovanja, pogledajte rivale koji su bili - Olimpijakos, Real Madrid, Armani i Barselona. I doneseš dvije pobjede", počeo je Vlade Đurović, a onda ga je prekinula konferencija za medije.
Šta su rekli Lončar i Đurović?
Sukob Lončara i Đurovića: "Zašto sad Partizan, kada pričate o Zvezdi? Partizan sa tim nema veze!"
Nakon konferencija za medije Dušana Alimpijevića i Đoana Penjaroje ponovo se uključio Vlade Đurović. Ipak, neke njegove opaske nisu se svidjele Nikoli Lončaru koji je reagovao.
- Vlade Đurović: "Zvezda je pokazala karakter, ponos. Zvezda je pokazala srce. Dobijena je utakmica gdje je Džouns igrao loše i još neki igrači. Manje grešaka, više asistencija, manje skokova rivala. Dobijena je utakmica koja je veća nego Partizanova. Objektivno produžetak Partizana nije neki uspjeh da sad pričamo o tome tri sata na konferenciji za štampu. Ako je ovdje produžetak, kako će biti u Istanbulu? Samo to pitam"
- Nikola Lončar: "Ko je pravio tu atmosferu? Mi nismo pravili tu atmosferu. Zašto Partizan sada kada pričate o Zvezdi. Partizan nema veze kada pričamo o Zvezdi. Svaka čast"
- Vlade Đurović:"Ispada tako jer imamo konferenciju za štampu oba trenera"
- Nikola Lončar: "Pa tako se namjestilo"
Vlade Đurović: "Pa namjestilo se jer je Alimpijević naš selektor"