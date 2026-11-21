Pred kraj vječitog derbija u rukometu vidjeli smo nezgodan pad, sudar Uroša Gugolja i jako bolnu povredu prsta.

Izvor: Arena sport/printscreen

Partizan je savladao Crvenu zvezdu u vječitom derbiju u Arkus ligi 32:24 (18:10), a pred kraj tog meča vidjeli smo i jednu baš, baš ružnu povredu. U sudaru sa golmanom Crvene zvezde Vanjom Damjanovićem povrijedio se Uroš Gugolj.

Nakon odlaska velikog broja lidera mladi srednji bek dobio je šansu i na ovom derbiju imao je minute. Međutim, u jednoj kontri bio je 1 na 1 sa golmanom rivala, a kada su se sudarili vidjeli smo odmah da se nešto desilo.

Pao je na podlogu Gugolj, a odmah smo u prenosu vidjeli jako bolnu grimasu. Uhvatio se za prste srednji bek omladinskih selekcija Srbije i vidjeli smo da je ili polomio ili dislocirao prst. Pogledajte taj momenat:

Pogledajte 01:05 Povreda Uroš Gugolj Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

Partizan na vrhu, Zvezda pada

Vidi opis Užasna povreda na vječitom derbiju (VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 16 16 / 16

Ovo je bila četvrta uzastopna utakmica koju je Zvezda izgubila, a mogla je da se vrati u meč. Nakon što je cijelo poluvrijeme gubila, u 45. minutu se tim Nenada Maksića vratio na 21:17, ali bolje od toga nije moglo. Partizan je uspio da upiše desetu pobjedu zaredom i da ostane na vrhu tabele.

MVP meča sa 17 odbrana bio je Luka Krivokapić, dok je sa druge strane Vanja Damjanović upisao 12. Od napadača Aljoša Damjanović je dao 10 golova, a Lazar Anđelković 8 bez promašaja iz igre. Kod Zvezde je Uroš Simić dao 7 golova. Gugolj je na kraju ostao na klupi poslije povrede i ostao je bez gola.

(MONDO)

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