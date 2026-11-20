Pogledajte rampu Kristijana Kolokoa na Džastinu Robinsonu koja je riješila meč sa Barselonom.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Crvena zvezda je drugi put pobijedila u gostima u Kataloniji! Nakon dva uzastopna evroligaška poraza tim Ibona Navara savladao je poslije produžetka Barselonu u gostima 103:100, a heroj pobjede bio je Kristijan Koloko. Iako je Tajson Karter dao nevjerovatnih 31 poen, na kraju je Kamerunac taj koji je sve rešio!

On je pri rezultatu 99:98 za Crvenu zvezdu ostao sam na najboljem beku Barselone Džastinu Robinsonu i mislili su u Barseloni da imaju dobru šansu za pobjedu. Uspio je Robinson da protrči pored Kolokovog tijela, ali ne i njegovih ruku.

Kada je probao da nasloni loptu na tablu Robinson, tu se našla ogromna ruka centra iz Kameruna koji ga je izblokirao i Zvezda je krenula u napad nakon koga je nastao haos na terenu. Pogledajte tu rampu:

Pogledajte 00:21 Rampa Koloko Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

Nakon toga su napravili seriju faulova igrači Barse, Đoel Para je izbačen zbog prigovora, a nakon serije slobodnih bacanja sve je bilo gotovo, iako je Barsa uspjela da pogodi i dođe do "stotke" u posljednjem napadu.

Šta je rekao poslije meča Koloko?

Heroj pobjede Kristijan Koloko na kraju je na terenu proveo 30 minuta, a za to vrijeme je upisao 11 poena i 7 skokova. "Bilo je ovo teška utakmica protiv jakog tima sa dobrim trenerom: Trebalo nam je ovo, zaista sam ponosan na svoj tim", rekao je on poslije meča.