Nekadašnji napadač banjalučkog Borca Jovo Lukić nastavio je sa sjajnim golgeterskim partijama u rumunskom šampionatu, pošto se ponovo upisao u listu strijelaca.

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Centarfor reprezentacije Bosne i Hercegovine Jovo Lukić je u odličnoj formi!

Ovoga puta bio precizan u duelu protiv ekipe Farula, kada je postigao važan izjednačujući pogodak za svoj tim u 16. kolu prvenstva Rumunije.

Igrao se 37. minut, Lukić je najprije oduzeo loptu defanzivcu ekipe iz Konstante, a onda predriblao i golmana Farula Rafaela Munteanua i plasirao loptu u mrežu čime je anulirao prednost domaćeg tima.

Ovo je za njega bio osmi gol u tekućem šampionatu, čime je još jednom potvrdio status jednog od najopasnijih napadača u ligi.

Kada se tome dodaju i pogoci u ostalim takmičenjima, dva u Kupu Rumunije i dva u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, Lukić je stigao do impresivne brojke od ukupno 12 golova u dosadašnjem dijelu sezone.

Pogledajte pogodak Jove Lukića:

Romanian SuperLiga - Round 16 - Farul Constanța vs. U Cluj 1-1/ Jovo "Diabolic" #Lukic dispossessed central defender Aberdin, gracefully dribbled past goalkeeper Rafael Munteanu, and then sent the ball into Constanța's net! https://t.co/khJ3mSrjkH — codin jean samoila (@codin69809)November 20, 2026

(MONDO)