Jovo Lukić na meti nekadašnjeg prvaka Evrope

Korupulentni napadač reprezentacije Bosne i Hercegovine Jovo Lukić je na korak od transfera već u januaru.

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Jovo Lukić je i nakon odličnog nastupa na Svjetskom prvenstvu nastavio sjajno da igra i sada rumunski mediji navode da Univerzitatea Kluž zna da ne može da ga zadrži. Nekadašnji napadač Borca iz Banjaluke je na korak od transfera karijere i odlaska u najveći rumunski klub.

FCSB, zapravo Steaua koja je promijenila ime pod vođstvom kontroverznog milionera Điđija Bekaljija zainteresovana je da ga dovede. Nakon osmog mjesta u prvenstvu prošle godine želi Bekalji da napravi potpuno novi tim i da ga stvori oko Lukića.

Već nakon Svjetskog prvenstva kada je postigao prvi gol Bosne i Hercegovine na tom takmičenju iznenadio je sve momak rođen u Šapcu kada je ostao u klubu. Ipak, očigledno je dobro izabrao jer je na 15 mečeva ove sezone upisao 11 golova i 5 asistencija.

Hoće da ga prodaju, ali ne Steaui

U Klužu su svjesni da ne mogu još dugo da ga zadrže i istakli su da će ga pustiti već u januaru, a zasad a se Steaua pokazuje kao najozbiljnija ekipa zainteresovana za njega. Spremam je Bekalji da plati 5.000.000 evra za njega koliko Univerzitatea Kluž traži, ali ne želi njegov tim da ga proda rivalu.

"Jovo Lukić zaista radi odličan posao i osjeća se sjajno u Klužu. On je sjajan napadač koji je dokazao svoj kvalitet. Kada je u pitanju odlazak on će Kluž napustiti samo u slučaju transfera u inostranstvo. Odlazak u neki drugi klub iz Rumunije ne dolazi u obzir. To je već odlučeno, zato je ostao u klubu ovog ljeta. To je to", naglašeno je iz Kluža.

Karijera Jova Lukića

Izvor: Anca Tepei / imago sportfotodienst / Profimedia

Napadač rođen u Šapcu gdje mu je otac igrao fudbal. Počeo je u Slogi iz Doboja, zatim je igrao za Krupu, pa Zvijezdu Gradačac. Potom je bio čak četiri godine u Borcu iz Banjaluke i poslije samo jedne sezone u Univerzitatei iz Krajove prešao je u imenjaka iz Kluža gdje je eksplodirao. Za selekciju Bosne i Hercegovine ima devet nastupa i jedan gol.

(MONDO)

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