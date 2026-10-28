logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jovo Lukić nastavio golgetersku seriju: S dva pogotka srušio gradskog rivala u Kupu Rumunije (VIDEO)

Jovo Lukić nastavio golgetersku seriju: S dva pogotka srušio gradskog rivala u Kupu Rumunije (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Jovo Lukić nastavio je seriju pogodaka ove sezone i pomogao Univerzitatei Kluž da preko gradskog rivala Kluža prođe u narednu fazu Kupa Rumunije.

Jovo Lukić Izvor: fcucluj.ro

Nekadašnji napadač banjalučkog Borca je poslije het-trika u rumunskom prvenstvu u prethodnom kolu na gostovanju Korvinulu (0:3), s dva nova gola osigurao pobjedu Univerzitatee Kluž u gradskom derbiju protiv Kluža u okviru Kupa Rumunije (1:3).

Univerzitatea je povela u 20. minutu golom Mariuša Stefaneskua, koji je u situaciji jedan na jedan lobovao golmana domaćina.

Pet minuta kasnije Lukić je bio siguran sa "bijele tačke" za dvostruku prednost njegovog tima, da bi domaći preko Serhiju Busa u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena smanjili rezultat.

U nastavku je centarfor BiH pogodio još jednom poslije solo akcije i riješio pitanje prolaska u narednu fazu takmičenja - 1:3

Inače, Lukić je ove sezone uz dva večerašnja gola postigao i šest u šampionatu Rumunije uz dva u Konferencijskoj ligi (ukupno 10), dok je prošle sezone bio najbolji strijelac rumunske lige sa 18 pogodaka.

Pogledajte Lukićeve golove

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jovo Lukić Univerzitatea Kluž

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC