Jovo Lukić nastavio golgetersku seriju: S dva pogotka srušio gradskog rivala u Kupu Rumunije (VIDEO)

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Jovo Lukić nastavio je seriju pogodaka ove sezone i pomogao Univerzitatei Kluž da preko gradskog rivala Kluža prođe u narednu fazu Kupa Rumunije.

Izvor: fcucluj.ro

Nekadašnji napadač banjalučkog Borca je poslije het-trika u rumunskom prvenstvu u prethodnom kolu na gostovanju Korvinulu (0:3), s dva nova gola osigurao pobjedu Univerzitatee Kluž u gradskom derbiju protiv Kluža u okviru Kupa Rumunije (1:3).

Univerzitatea je povela u 20. minutu golom Mariuša Stefaneskua, koji je u situaciji jedan na jedan lobovao golmana domaćina.

Pet minuta kasnije Lukić je bio siguran sa "bijele tačke" za dvostruku prednost njegovog tima, da bi domaći preko Serhiju Busa u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena smanjili rezultat.

U nastavku je centarfor BiH pogodio još jednom poslije solo akcije i riješio pitanje prolaska u narednu fazu takmičenja - 1:3

Inače, Lukić je ove sezone uz dva večerašnja gola postigao i šest u šampionatu Rumunije uz dva u Konferencijskoj ligi (ukupno 10), dok je prošle sezone bio najbolji strijelac rumunske lige sa 18 pogodaka.

Pogledajte Lukićeve golove

Romanian Cup - Group Stage - Round 2/ CFR Cluj - "U" Cluj 0-2/ Goal scored by Jovo Lukic ('32 - penalty). https://t.co/LA1tOP50sw — codin jean samoila (@codin69809)October 28, 2026

Romanian Cup - Group Stage - Round 2/ CFR Cluj - "U" Cluj 1-3/ Jovo Lukic - Diabolic! Goal in the 75th minute as well! https://t.co/nUzR3FGBvV — codin jean samoila (@codin69809)October 28, 2026

(MONDO)