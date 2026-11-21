Reprezentacija Srbije do 17 godina savladala je Honduras, a dvostruki strijelac na tom meču bio je Tadija Samardžić.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije do 17 godina igra meč protiv Hondurasa na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Tamo je u centru pažnje Tadija Samardžić, momak koji je dao dva gola za srpski tim. Ušao je u igru na poluvremenu i pet minuta mu je bilo dovoljno da zatrese mrežu.

Ognjen Matanović je centrirao, golman Paz je udario Tadiju Cojića u skoku i on je ostao da leži na travi, ali sudija ništa nije svirao. Lopta je uz malo sreće došla do Samardžića koji je šutirao i uspio da postigne pogodak za vođstvo.

Nije to bilo sve, ponovo se upisao u strijelce u 70. minutu. Tada je Matej Strika centrirao sa lijeve strane, a Tadija je bio najviši u skoku i matirao još jednom golmana Davida Paza.

Ko je Tadija Samardžić?

Ako vam je prezime poznato, postoji poseban razlog za to. Tadija Samardžić je mlađi brat Lazara Samardžića, koji uveliko igra za seniorski tim "orlova". Obojica su mogli da biraju između Srbije i Njemačke i izabrali su naš tim.

"Nije baš bila odluka, jer se osjećam kao Srbin, baš kao i moj brat Lazar. To je više bio lični osjećaj. Svi su bili ponosni na mene kada sam dobio poziv, odmah su mi čestitali. Kada mi je tata rekao za poziv u reprezentaciju, odmah sam nazvao brata i rekao mu da počinjem da igram za Srbiju. Odmah me je posavjetovao da samo igram onako kako umijem i da će sve da bude dobro", rekao je Tadija u intervjuu za FSS od prije nekoliko mjeseci.

Tada je otkrio i kakav savjet je dobio od starijeg brata.

"Rekao mi je da budem svoj, da vjerujem u sebe, igram svoju igru i da će sve da bude kako treba. Vjeruje da ću postizati golove kao napadač i da ću pomoći reprezentaciji da napravi dobre rezultate", istakao je Tadija, koji igra na poziciji centarfora.

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Pogledajte 01:39 Lazar Samardžić posle Austrije Izvor: Milutin Vujičić/MONDO Izvor: Milutin Vujičić/MONDO

(MONDO)