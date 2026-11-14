Jovan dao gol direktno iz kornera: Biser Voše u dresu Srbije izveo magiju

Mladi ofanzivni vezista Vojvodine Jovan Ostojić postigao je nevjerovatan pogodak direktno iz kornera na meču omladinaca Srbije sa Azerbejdžanom.

Izvor: Arena sport

Omladinska selekcija Srbije savladala je Azerbejdžan 4:0 (1:0) i tako se našla na vrhu svoje grupe, a pobjedu je overio sjajni Jovan Ostojić. Mladi vezista Vojvodine dao je dva gola, od čega jedan direkt iz kornera.

Nakon što je Srbija povela pogotkom Dimitrija Šarića sa penala u 40. minutu i poslije pogotka Davida Milovanovića za 2:0 na scenu je stupio Jovan Ostojić. Prvo je na asistenciju Milovanovića postigao gol glavom, a onda smo vidjeli spektakl.

Srbiji je bila potrebna pobjeda od četiri gola razlike kako bi prestigla Crnu Goru i do toga je Srbija došla kada je direktno iz kornera Jovan Ostojić postigao pogodak. Vidio je da je golman Azerbejdžana neoprezan, poslao je loptu na prvu stativu i ovako postigao pogodak:

Pogledajte 00:44 Jovan Ostojić gol iz kornera Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

Ko je Jovan Ostojić?

Izvor: MN PRESS

Mladi reprezentativac Srbije ima devet mečeva i ova dva postignuta gola za U19 selekciju Srbije, a dete je Vojvodine. Prošao je kompletnu omladinsku školu ovog kluba, a debitovao je protiv Novog Pazara za prvi tim i potpisao trogodišnji ugovor. Visok je 178 centimetara i igra kao ofanzivni ili centralni vezista.

"Zaista nevjerovatan oslećaj. Htio bih da se zahvalim treneru Tanjgi što mi je ukazao priliku i čast da debitujem na ovako velikoj utakmici. Nadam se da ću iz dana u dan napredovati i dobijati još više minuta. Znači mi ukazano povjerenje od strane kluba, jer mi je to vjetar u leđa da još više radim i da opravdam ovakvu čast", rekao je Ostojić poslije debija za Vošu.

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