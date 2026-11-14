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Četiri gola Srbije: Kadeti čekaju Portugal za odlazak u viši rang

Četiri gola Srbije: Kadeti čekaju Portugal za odlazak u viši rang

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Kadeti Srbije uspjeli su da pobijede Andoru sa vrlo ubjedljivih 4:0 (2:0) i sada sa Portugalom igraju za plasman u najviši rang.

Kadeti Srbije pobijedili Andoru Izvor: MN PRESS

Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije (do 17 godina) pobijedila je danas u Oeirasu selekciju Andore rezultatom 4:0 (2:0) u meču drugog kola grupe 6 prve runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027.

Golove za Srbiju postigli su Pavle Ilić u devetom minutu, Pavle Prijović u 45, Miloš Ljuca u 59. i Filip Lazović u 64. minutu. Kadeti Portugala i Bugarske odigrali su 1:1 u drugom meču grupe 6.

Srbija je vodeća u grupi sa šest bodova, Portugal ima četiri, Bugarska bod, dok je Andora bez bodova. U posljednjem kolu igraće Srbija i Portugal, odnosno Bugarska i Andora. Dvije prvoplasirane reprezentacije nastaviće kvalifikacije u A ligi, dok će treća i četvrta selekcija igrati u B ligi.

Istog dana u Pančevu naši omladinci (do 19 godina) takođe su sa 4:0 savladali selekciju Azerbejdžana i oni će protiv Crne Gore igrati za plasman u viši rang. 

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Tagovi

orlići Srbija kadeti fudbal

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