Andrija Maksimović odbio da igra za "orliće": Zato nije na spisku selektora Srbije Veljka Paunovića

Selektor Veljko Paunović veoma je direktno govorio o tome zašto je izostavio Andriju Maksimovića sa spiska za "A" tim u Ligi nacija.

Izvor: MN PRESS

Jedan od najtalentovanijih srpskih fudbalera Andrija Maksimović (19) odbio je da igra za mladu reprezentaciju (uzrasta do 21 godine) i zato nije na spisku "A" selekcije kod selektora Veljka Paunovića.

Šef struke "orlova" potpuno je otvoreno i direktno govorio o slučaju Andrije Maksimovića.

"Mislim da mu je potrebno da igra za U-21, ali nije na spisku iz razloga... Nismo vidjeli njegovu spremnost da igra za mladu reprezentaciju. Reći ću vam i to iskreno, ne možemo nikoga da molimo. Ako igrač ne misli da treba da igra za U-21, a ne želim nikoga da prozivam i ne mogu više da puštam da se ljudi kriju iza mene. Jako vrednujem njegov kvalitet, stavio sam ga na širi spisak da mu pošaljem poruku da računam na njega".

"Mora da igra u ovom trenutku za U-21 reprezentaciju, jer u svom klubu nema dovoljnu minutažu. Da je u Engleskoj vjerovatno bi ga stavili da igra za U-23, da ima spremnost. Znam kako će neko da okreće ovo što pričam, da i drugi nemaju veću minutažu, znam kako će ovo javnost okretati. Ali nisam vidio dovoljno (od Maksimovića)", rekao je Paunović.

Koliko i kako Andrija Maksimović igra ove sezone?

Maksimović provodi drugu sezonu u RB Lajpcigu i još ne uspijeva da se izbori za značajnu minutažu. Ove sezone dao je lijep gol u porazu svog tima od Bajerna, pogodio je i protiv Koma u Ligi šampiona i bio je asistent protiv Verdera. Ipak, u prvih devet kola Bundeslige samo jednom je odigrao čitav meč – u pobjedi protiv Ajntrahta 6:0.

U posljednja dva kola Maksimović nije nastupao za Lajpcig, a u posljednjih mjesec dana ukupno je u Bundesligi nastupao 64 minuta. U Ligi šampiona je presjedio meč protiv Mančester sitija 4. novembra, a prethodno je 21. oktobra odigrao 27 minuta protiv Reala. U ulozi rezerviste nastupio je i u Kupu protiv Esena 27. oktobra i odigrao 45 minuta.

Paunović smatra da je to premalo i da bi srpski "Mesi" trebalo da igra u ekipi Zorana Bate Mirkovića ovog mjeseca, ali Maksimović ne misli tako.

Bonus video: Gol Andrije Maksimovića protiv Koma u Ligi šampiona

Pogledajte 00:58 Andrija Maksimović gol na Komo RB Lajpcig u Ligi šampiona Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

(MONDO)