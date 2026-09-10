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Golčina "Srpskog Mesija" u Ligi šampiona!

Golčina "Srpskog Mesija" u Ligi šampiona!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Andrija Maksimović postigao spektakularan gol za RB Lajpcig u Ligi šampiona, a hrvatski as Martin Baturina mu među prvima čestitao, iako su bili protivnici.

Andrija Maksimović dao gol za RB Lajpcig protiv Koma Izvor: Ballabio/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski talenat Andrija Maksimović (19) dao je sjajan gol za RB Lajpcig u Ligi šampiona protiv Koma. Snažnim udarcem sa distance "iz prve" pokazao je koliko ima dobar šut.

Golman italijanskog tima Žan Bite nije imao šansu, pogledajte:

Pogledajte

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Andrija Maksimović gol na Komo RB Lajpcig u Ligi šampiona
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

Hrvat Baturina odmah čestitao Andriji

Jako lijep momenat uhvatila je kamera poslije Maksimovićevog gola, jer mu je na polovini terena čestitao hrvatski as Martin Baturina (23). Ofanzivni vezista Italijana prišao je Andriji na sredini terena i pružio mu ruku u znak čestitke. Taj jako lijep potez nije ostao neprimijećen i sigurno će značiti srpskom talentu.

Baturina je i na ovom meču bio najbolji igrač Koma i strijelac prvog gola na debiju svog tima u Ligi šampiona, ali i asistent kod drugog.

Maksimović u sve boljoj formi u Lajpcigu

Izvor: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia

Andrija Maksimović je i ovim potezom nastavio da se nameće RB Lajpcigu i treneru Martinu Demikelisu. Nijemci nisu htjeli da pošalju bivšeg Zvezdinog "Mesija" na pozajmicu ovog ljeta, a prethodnih dana je počeo da ih uvjerava koliko je to bila ispravna odluka. I prošlog vikenda, na utakmici protiv Verdera, biser iz Novog Pazara je napravio jako lijep potez - asistenciju ka saigraču Bakuu za gol. Tada je "ljevicom" spojio Nijemca i gol, a ovog četvrtka je u Italiji i sam zatresao mrežu.

Pogledajte i taj potez srpskog internacionalca:

Pogledajte

00:33
Andrija Maksimović asistencija na Verder RB Lajpcig
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

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Tagovi

Liga šampiona Komo RB Lajpcig Andrija Maksimović

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