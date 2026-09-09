Arsenal slavio u Napulju u Ligi šampiona: PSŽ dao šest golova, preokret Liverpula

Fudbaleri Arsenala pobijedili su u Napulju u prvom kolu Lige šampiona.

Meč Napolija i Arsenala u Napulju trebalo je da bude derbi prvog kola Lige šampiona, a na kraju su se mnogi pokajali što su baš ovu utakmicu izabrali za praćenje. Tradicionalno defanzivni Maks Alegri izašao je na teren da ne izgubi, pa je njegova ekipa često bila u niskom bloku, sa svim fudbalerima iza lopte koju su štoperi Arsenala dodavali zadnjem veznom i ponovo prihvatali od njega. Arsenal je pokušavao da igra fudbal, Napoli se nije ni potrudio.

Italijanski tim je imao samo 0,23 xG (očekivani golovi) i to nam pokazuje koliko su nezainteresovani bili da zatresu mrežu iza Davida Raje. Na drugoj strani terena Arsenal je trebalo da postigne barem četiri gola, uz posjed lopte od oko 60 odsto, 26 šuteva ka golu rivala i impresivnih 92 odsto tačnih dodavanja. A mučili su se momci iz Londona, sve dok kapiten Martin Edegard sjajnim udarcem nije savladao rezervistu Vanju Milinković-Savića.

Na ostalim mečevima bilo je više uzbuđenja. Liverpul je pobijedio Atletiko Madrid (2:1) nakon preokreta. Prvo je mrežu zatresao Markos Ljorente, a zatim Dominik Soboslaj i Aleksis Mekalister. Pari Sen Žermen je ubjedljivo savladao Slovan iz Bratislave (6:1) uz het-trik Ferana Toresa i dva gola Usmana Dembelea. Pobjedu je upisao i Sporting, koji je u Lisabonu bio bolji od Galatasaraja (3:1), takođe nakon preokreta.