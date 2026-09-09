Arsenal slavio u Napulju u Ligi šampiona: PSŽ dao šest golova, preokret Liverpula

Fudbaleri Arsenala pobijedili su u Napulju u prvom kolu Lige šampiona.
Meč Napolija i Arsenala u Napulju trebalo je da bude derbi prvog kola Lige šampiona, a na kraju su se mnogi pokajali što su baš ovu utakmicu izabrali za praćenje. Tradicionalno defanzivni Maks Alegri izašao je na teren da ne izgubi, pa je njegova ekipa često bila u niskom bloku, sa svim fudbalerima iza lopte koju su štoperi Arsenala dodavali zadnjem veznom i ponovo prihvatali od njega. Arsenal je pokušavao da igra fudbal, Napoli se nije ni potrudio.
Italijanski tim je imao samo 0,23 xG (očekivani golovi) i to nam pokazuje koliko su nezainteresovani bili da zatresu mrežu iza Davida Raje. Na drugoj strani terena Arsenal je trebalo da postigne barem četiri gola, uz posjed lopte od oko 60 odsto, 26 šuteva ka golu rivala i impresivnih 92 odsto tačnih dodavanja. A mučili su se momci iz Londona, sve dok kapiten Martin Edegard sjajnim udarcem nije savladao rezervistu Vanju Milinković-Savića.
Na ostalim mečevima bilo je više uzbuđenja. Liverpul je pobijedio Atletiko Madrid (2:1) nakon preokreta. Prvo je mrežu zatresao Markos Ljorente, a zatim Dominik Soboslaj i Aleksis Mekalister. Pari Sen Žermen je ubjedljivo savladao Slovan iz Bratislave (6:1) uz het-trik Ferana Toresa i dva gola Usmana Dembelea. Pobjedu je upisao i Sporting, koji je u Lisabonu bio bolji od Galatasaraja (3:1), takođe nakon preokreta.
Svi rezultati!
U terminu od 21.00 igrane su četiri utakmice i favoriti su opravdali svoje uloge:
Napoli - Arsenal 0:1
Liverpul - Atletiko Madrid 2:1
Pari Sen Žermen - Slovan Bratislava 6:1
Sporting - Galatasaraj 3:1
KRAJ MEČA - 0:1!
Fudbaleri Arsenala upisali su pobjedu u izuzetno teškoj i "ružnoj" utakmici protiv Napolija. Jedini gol postigao je kapiten Edegard, koji je sa malo manje od 20 metara savladao Vanju Milinković-Savića.
75' - GOL, 0:1, Edegard!
Kapiten Arsenala je spektakularnim udarcem sa ivice kaznenog prostora savladao Vanju Milinković-Savića. Srpski golman je dodirnuo loptu i poslao je ka stativi, ali je ona uspjela da pronađe put u mrežu. Bio je ovo 21. šut Arsenala, koji je tokom cijelog meča dominirao.
58' - Ništa od Napolija...
Fudbaleri italijanskog kluba igraju pred svojim navijačima, ali do sada nisu ni probali ozbiljnije da ugroze gol Arsenala. Baš slabo izdanje Alegrijevog tima u dosadašnjem dijelu meča. Treba kritikovati i Arsenal jer nisu uspjeli da postignu gol.
57' Het-trik Ferana Toresa
Španski napadač iz PSŽ-a postigao je treći gol protiv Slovana, a het-trik je u ranijem terminu zabilježio i Ermedin Demirović u pobjedi Štutgarta nad Vikingom (3:1).
50' Gooool - bomba Mekalistera
Preokret na Enfildu, Liverpul je poveo golom Mekalistera. PSŽ je povećao prednost na 4:0.
46' - Nastavljamo!
Pratimo drugi deo meča između Napolija i Arsenala.
Braniće Vanja!
Trener Napolija napravio je promjenu na poluvremenu, pa će u nastavku meča među stativama biti Vanja Milinković -Savić, reprezentatiac Srbije. On od početka sezone nije dobijao priliku kod Maksa Alegrija.
Poluvrijeme - 0:0!
Ubjedljivo najmanje uzbuđenja vidjeli smo na utakmici koju smo odabrali za tekstualni prenos. Arsenal je bio bolji rival od Napolija, ali kreirane šanse nije pretvorio u gol, pa je ovo jedina utakmica današnjeg programa na kojoj nije viđen pogodak. što se tiče ostalih mečeva, Pari Sen Žermen rutinski vodi protiv Slovana iz Bratislave (3:0), dok je na mečevima Liverpul - Atletiko i Sporting - Galatasaraj neriješeno (1:1).
33' - PSŽ postiže i treći gol
Evo i trećeg gola u Parizu. Nakon dva pogotka Dembelea, sada se u strijelce upisao Tores.
25' - Svuda golovi!
Dok na meču Napolija i Arsenala nema pogodaka, pa čak ni zicera za koje bismo mogli da kažemo da ih je trebalo realizovati, mreže se tresu na ostalim mečevima.
Atletiko Madrid vodi protiv Liverpula jer je Hulijan alvarez asistirao Markosu Ljoenteu, Galatasaraj vodi na gostovanju Sportingu zbog autogola Ignasija, dok je Pari Sen Žermen već postigao dva gola protiv Slovana i to oba preko Usmana Dembelea.
U međuvremenu, Sporting je izjednačio protiv Galatasaraja.
17' Gooooool! Atletiko Madrid vodi u Liverpulu!
Sjajna akcija Julijana Alvareza, koju je rutinski završio Markos Ljorente - 0:1 na Enfildu! u istom minutu u Parizu, gol za domaće protiv Slovana postigao je Osman Dembele. Od šestog minuta, Galatasaraj ima prednost protiv Sportinga u Lisabonu - 0:1. Strijelac tog gola bio je Urugvajac Lukas Toreira.
1' - Počinjemo!
Pratimo utakmicu Napoli - Arsenal, meč koji vjerovatno obećava najviše uzbuđenja u večernjem terminu meča.
Rezultati!
Barselona je deklasirala Fejnord, dok je Štutgart bio bolji od Vikinga. Ti mečevi igrani su u terminu od 18.45.
Zanimljivo u Liverpulu!
Nadaju se navijači širom svijeta da će biti uzbuđenja i na meču koji Liverpul i Atletiko Madrid igraju u Engleskoj. Tamo će od prvog minuta na terenu biti Hulijan Alvarez, fudbaler kojeg španski tim "drži kao taoca" iako je on želio da promijeni sredinu tokom ljeta. Unosne ponude Barselone glatko su odbijane.
Tabela!
Ovako stoje stvari u Ligi šampiona, na polovini prve runde:
Standings provided by Sofascore
SASTAVI!
Napoli: Meret - Di Lorenco, Rahmani, Marin, Olivera - Gilmur, Lobotka, De Brujne - Politano, Hejlund, Alison.
Arsenal: Raja - Vajt, Konsa, Gabrijel, Inkapije - Rajs, Merino - Saka, Edegor, Eze - Đekereš.
Dobro veče!
Nove četiri utakmice u prvom kolu Lige šampiona igraće se u terminu od 21.00, a na programu će biti dva ozbiljna derbija. Najviše pažnje usmjerićemo ka Napulju gdje će igrati Napoli i Arsenal, finalista iz prethodne sezone. Na Enfildu će Liverpul dočekati Atletiko Madrid u drugom spektakularnom meču večeri, dok će još igrati mečevi PSŽ - Slovan i Sporting - Galatasaraj.