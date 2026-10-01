Šampion Evrolige izgubio uz zvuk sirene: Čudesna trojka Kara za pobjedu preko Miler-Mekintajera

Olimpijakos izgubio od Virtusa trojkom Markusa Kara uz zvuk sirene preko Kodija Miler-Mekintajera.

Izvor: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Olimpijakos je doživio prvi poraz ove sezone na gostovanju Virtusu, trojkom Markusa Kara u posljednjem napadu i u posljednjoj sekundi. Branio je prvak Evrope prednost 94:93, nadao se da će spriječiti Italijane da poentiraju, ali onda je Bolonja vidjela spektakularan potez 27-godišnjeg debitanta u Evroligi.

Pogledajte tu trojku:

Pogledajte 00:33 Markus Kar trojka za pobedu na Virtus Olimpijakos Izvor: Euroleague.tv Izvor: Euroleague.tv

U utakmici na veliki broj poena Virtus je pobijedio rezultatom 96:94 (33:30, 16:20, 26:20, 21:24), a Kar je ubacio 22, uz pet trojki iz osam pokušaja, zaključno sa pobjedonosnom, preko bivšeg plejmejkera Zvezde Kodija Milera-Mekintajera. Amerikanac u dresu Olimpijakosa igrao je 24 minuta i za to vrijeme se nije upisao (dva promašaja iz igre) i podijelio je osam asistencija. U ključnom trenutku nije uspio da zaustavi heroja Virtusa.

Italijanski tim ostvario je prvu pobjedu ove sezone uz zapažene role centra Alijua Dijare (18 poena, 14 skokova) i krila Derika Alstona (17 poena, 2/8 za tri). Dvocifreni učinak u napadu imao je i bek Vendel Mur (12 poena). U poraženom timu je trener Barcokas najviše vjerovao Tajleru Dorsiju (22 poena za 27 minuta), Saši Vezenkovu (20 poena za 26 i po minuta), Mekintajeru (nula poena za 24 minuta) i Mbajeu Endiajeu (23 poena za 20 minuta). Takođe, nije ovo bila noć Evana Furnijea, koji je za 20 minuta ubacio šest poena uz šut iz igre 1/6 i sedam skokova.

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