Reprezentacija Srbije i dalje bez bodova, a svi rivali uspjeli su da pobjegnu daleko. Čini se da je zagarantovano posljednje mjesto u grupi.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije poražena je i na trećem meču u Ligi nacija, ovog puta u Minhenu protiv Njemačke (2:0). Nakon tri meča u grupi selekcija koju u ovom ciklusu predvodi Veljko Paunović ima sva tri poraza, po jednom od svakog rivala sa kojima igra. I već je to dovoljno da se upale alarmi.

Iako je na početku grupne faze djelovalo da će Srbija probati sa Grčkom da se bori za treće mjesto, jer su Nemačka i Holandija "zvučniji" timovi, sada je to veoma daleko od realnosti. Srbija će u naredna tri meča imati izuzetno težak zadatak da izbjegne posljednje mjesto na tabeli, a čini se da će biti važan svaki primljen gol, odnosno svaki postignut gol na drugoj strani terena.

Vidi opis Srbija je posljednja na tabeli u Ligi nacija: Situacija je već sad zabrinjavajuća Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Na vrhu tabele je Grčka, koja je nakon pobjeda nad Srbijom i Nemačkom uspjela da osvoji bod protiv Holandije i sada je neporažena na vrhu tabele sa sedam bodova. Holanđani takođe nemaju poraz, ali imaju jednu pobedu i dva remija - odnosno, pet bodova. Nijemci su na trećem mjestu sa četiri boda, dok Srbija nema bodova.







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