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Srbija je posljednja na tabeli u Ligi nacija: Situacija je već sad zabrinjavajuća

Srbija je posljednja na tabeli u Ligi nacija: Situacija je već sad zabrinjavajuća

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Srbije i dalje bez bodova, a svi rivali uspjeli su da pobjegnu daleko. Čini se da je zagarantovano posljednje mjesto u grupi.

Srbija posljednja u Ligi nacija Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije poražena je i na trećem meču u Ligi nacija, ovog puta u Minhenu protiv Njemačke (2:0). Nakon tri meča u grupi selekcija koju u ovom ciklusu predvodi Veljko Paunović ima sva tri poraza, po jednom od svakog rivala sa kojima igra. I već je to dovoljno da se upale alarmi.

Iako je na početku grupne faze djelovalo da će Srbija probati sa Grčkom da se bori za treće mjesto, jer su Nemačka i Holandija "zvučniji" timovi, sada je to veoma daleko od realnosti. Srbija će u naredna tri meča imati izuzetno težak zadatak da izbjegne posljednje mjesto na tabeli, a čini se da će biti važan svaki primljen gol, odnosno svaki postignut gol na drugoj strani terena.

Na vrhu tabele je Grčka, koja je nakon pobjeda nad Srbijom i Nemačkom uspjela da osvoji bod protiv Holandije i sada je neporažena na vrhu tabele sa sedam bodova. Holanđani takođe nemaju poraz, ali imaju jednu pobedu i dva remija - odnosno, pet bodova. Nijemci su na trećem mjestu sa četiri boda, dok Srbija nema bodova.



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Srbija fudbal Liga nacija orlovi

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